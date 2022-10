Selvaggia Lucarelli insultata in diretta a Ballando con le stelle 2022. Nel corso della prima puntata di questa nuova edizione trasmessa su Rai 1, la concorrente Iva Zanicchi dopo essere stata "bocciata" categoricamente dalla giurata dello show, ha usato termini poco carini nei suoi confronti, credendo di non essere ascoltata in quel momento.

Peccato, però, che l'insulto di Iva si sia sentito chiaramente anche in televisione e immediatamente sul web e sui social hanno chiesto che venisse fatta chiarezza sull'accaduto ai danni della temutissima giurata dello show.

Selvaggia insultata in diretta a Ballando con le stelle 2022

Nel dettaglio, nel corso della prima puntata di Ballando con le Stelle 2022, Iva Zanicchi non ha convinto più di tanto la giurata Selvaggia Lucarelli che non si è fatta problemi a bocciare categoricamente la sua performance insieme al ballerino professionista Simone Di Pasquale.

Selvaggia ha così rifilato un sonoro "zero" alla cantante che, in quel momento, rivolgendosi verso il suo maestro e credendo di non essere ascoltata dal pubblico, si è lasciata andare ad un insulto nei confronti di Selvaggia.

"T...": sarebbe questa la parola che Iva Zanicchi avrebbe pronunciato nel corso della prima diretta dello show del sabato sera di Rai 1.

Iva Zanicchi nei guai dopo gli insulti a Selvaggia a Ballando con le stelle (Video)

Immediata la reazione del pubblico social che in quel momento stava seguendo lo show condotto da Milly Carlucci. In tantissimi, infatti, hanno subito sottolineato la caduta di stile della cantante nei confronti della giurata Selvaggia Lucarelli e lei stessa, con un tweet, ha ammesso che si sarebbe aspettata delle scuse in diretta.

Milly Carlucci ha subito preso le distanze da quanto è accaduto: la padrona di casa di Ballando con le stesse si è scusata in prima persona annunciando poi che ci sarebbero state delle verifiche in corso.

Ironia della sorte, però, Iva Zanicchi ha ricevuto un bonus nel corso della serata che le ha permesso di vincere la prima puntata di questa nuova edizione dello show Rai, al termine della quale non c'è stata nessuna eliminazione definitiva dalla gara.

🟠 Iva Zanicchi offende Selvaggia Lucarelli durante la diretta di #BallandoConLeStelle. Poco dopo Milly Carlucci si scusa, annunciando verifiche. Iva Zanicchi intanto riceve un bonus e vince la prima puntata. pic.twitter.com/WlDdDYcXNQ — Trash Italiano (@trash_italiano) October 8, 2022

Le scuse di Iva Zanicchi per Selvaggia dopo Ballando con le stelle

Subito dopo la diretta della prima puntata, la stessa Iva Zanicchi ha preso la parola su Twitter ed ha scelto di scusarsi in prima persona per l'insulto rivolto nei confronti della giurata di Ballando con le stelle.

"Come in tutte le competizioni, delle volte si dicono delle cose a caldo che non si pensano veramente. Chiedo pubblicamente scusa a Selvaggia, come ho già fatto in privato", ha scritto la cantante nel suo messaggio social.

"Spero si capisca che non c'era cattiveria", ha aggiunto ancora Iva Zanicchi.