Romina Carrisi non farà parte del prossimo cast di Ballando con le Stelle. La figlia di Albano, su Instagram, è stata protagonista di uno sfogo nel quale ha spiegato di avere sempre avuto un "debole" per la danza e dunque credeva di avere tutte le carte in regola per partecipare al programma condotto da Milly Carlucci. In realtà, Romina jr è stata scartata perché a 19 anni partecipò a un reality show, situazione che finora ha sempre impedito ad altri vip di gareggiare alla trasmissione di Rai 1.

Le parole della 35enne

Tramite il promo di Ballando con le Stelle, è stato reso noto il cast del programma per l'edizione 2022 e fra i nomi non compare Romina Carrisi.

Su Instagram, la figlia di Al Bano ha fatto sapere di aver sostenuto il provino per prendere parte al dance show di Rai1. La 35enne con l'amaro in bocca ha rivelato di essere stata scartata: "Pensavo di essere perfetta per questo programma. Ci sono rimasta male? Certo". Poi, Romina jr ha aggiunto: "Ho imparato ad accettare i no con estrema eleganza".

La motivazione ufficiale di questa decisione da parte della produzione è stata che ho fatto un reality nel 2005: all'età di 19 anni aveva infatti preso parte all'Isola dei Famosi (edizione condotta da Simona Ventura).

A tal proposito l'ex opinionista ha confidato che non riesce a comprendere come sia possibile che una decisione presa con incoscienza in adolescenza possa ancora precludere un'esperienza a 35 anni.

Il veto di Milly Carlucci

In realtà, non è la prima volta che un concorrente che ha partecipato a un qualsiasi reality show venga scartato da Ballando con le Stelle.

Milly Carlucci non ha mai posto veti su altri temi, ma sul fatto reality sì. Nella storia longeva del dance show di Rai1, nessun concorrente ha mai partecipato in passato ad un programma come Grande Fratello, Isola dei Famosi o simili.

In passato, anche degli ex concorrenti del GF avevano espresso la volontà di voler "scendere in pista", ma la conduttrice non ha mai esaudito il loro desiderio.

Tornando a Romina Carrisi, la 35enne ha confidato ai suoi follower che da sempre ama ballare perché le permette di conciliare varie forme d'arte insieme come la recitazione e l'interpretazione.

Il cast di Ballando con le Stelle 2022

Tra i partecipanti di Ballando con le Stelle, nel parterre femminile quest'anno ci saranno: Iva Zanicchi, Marta Flavi, Rosanna Banfi, Paola Barale, Ema Stokholma e Luisella Costamagna. Nel parterre maschile, invece, ci sono: Gabriel Garko, Alex Di Giorgio, Lorenzo Biagiarelli, Alessandro Egger, Dario Cassini, Giampiero Mughini ed Enrico Montesano.

In giuria sono confermati Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto.