Da giorni non si fa altro che vociferare di una possibile nuova gravidanza di Beatrice Valli, convolata a nozze con il suo Marco Fantini lo scorso maggio nella magnifica cornice di Capri. Durante la presentazione della sua nuova linea di gioielli, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne è apparsa raggiante, fasciata in un bellissimo abito fucsia che lasciava intravedere un pancino sospetto.

Dopo la curiosità inziale, il clamore si è spento, pensando che fosse il taglio del vestito ad evidenziare una curva in realtà non presente. Poi si è pensato al problema dell'intolleranza al lattosio di cui Beatrice stessa ha detto di soffrire e che le procura del gonfiore addominale.

Le voci di Gossip si sono però riaccese nella giornata di oggi: Pipol Gossip ha infatti lanciato uno scoop in anteprima mostrando Beatrice e Marco insieme al primo Live di X Factor. Il pancino della Valli è parso ancora più evidente e sembrerebbe proprio custodire un dolce segreto, il quarto nella vita dell'influencer.

Pancino in vista per l'influencer

La famiglia Fantini-Valli sta per allargarsi di nuovo? Pipol Gossip, la pagina Instagram gestita da Gabriele Parpiglia, sembrerebbe non avere dubbi al riguardo. 'Pipol, svela in anteprima, la dolce attesa di Beatrice Valli', si legge nella didascalia della foto pubblicata ieri sera che ritrae l'influencer abbracciata al marito Marco. 'Questa sera si è presentata al fianco del marito Marco Fantini nel backstage della prima puntata serale di X-Factor con il pancino in vista!', prosegue la pagina di gossip che ha garantito, essendo stata presente alla serata con uno dei suoi giornalisti, che quelle dei giorni passati non erano chiacchiere ma nascondevano una verità ora venuta a galla.

'Arriva la quarta gravidanza quindi per Beatrice che compone (insieme al suo Marco) una della coppie più amate della rete', ha poi concluso la pagina Instagram, ricordando infine il matrimonio avvenuto qualche mese fa. Insomma, pare proprio che Valli darà alla luce un altro figlio, che nel caso in cui la gravidanza fosse confermata, dovrebbe nascere solo pochi mesi dopo il figlio della sorella Ludovica.

Beatrice e Marco: una famiglia allargata

Per il momento i diretti interessati restano in silenzio. E la cosa ha destato qualche sospetto in più da parte dei follower visto che in passato Beatrice si era affrettata a smentire il gossip di una nuova gravidanza sul suo profilo Instagram. L'influencer, molto seguita ed amata fin dal suo esordio in tv alla corte di Maria De Filippi, ha avuto un figlio in giovane età, nato da una relazione con un calciatore, il dolce Alle.

Quest'ultimo ha instaurato da subito un ottimo rapporto con Marco Fantini, il marito di Beatrice.

La coppia ha poi avuto due femminucce, Bianca e Azzurra. Chissà, sempre che l'attesa venga confermata, se stavolta a casa Fantini-Valli si appenderà un fiocco azzurro o uno rosa.