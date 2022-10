Le anticipazioni di Beautiful sono ricche di novità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 10 al 14 ottobre, rivedremo un personaggio molto importante: Sheila Carter (Kimberlin Brown). La donna tornerà a Los Angeles, per rivelare un grande segreto e lo farà in un momento molto delicato per la famiglia Forrester. Sheila, infatti, si presenterà proprio durante la cerimonia di nozze di Steffy e John, per confessare di essere la madre biologica del medico. Con la sua rivelazione, Carter sconvolgerà tutti i presenti e rovinerà il giorno più bello di Steffy e John.

Beautiful, puntate 10-14 ottobre: Steffy caccia Sheila da casa di Eric

Nelle puntate di Beautiful, trasmesse dal 10 al 14 ottobre, Sheila sarà cacciata da Steffy dalla casa di Eric e andrà su tutte le furie, ma nonostante ciò la giovane Forrester non avrà nessuna intenzione di farsi rovinare il suo giorno speciale. In seguito si svolgerà il rinfresco di nozze di Steffy e John, ma durante il lieto evento accadrà l'impensabile: Sheila, infatti, si presenterà all'improvviso senza essere stata invitata e la sua presenza sconvolgerà tutti, in particolare Hope e Liam. Sheila sarà ancora molto arrabbiata, per essere stata cacciata da casa di Eric, così vorrà vendicarsi e confesserà a tutti un grande segreto: lei è la madre biologica di John Finnegan.

Con la sua rivelazione, Sheila metterà tutta la famiglia Forrester in un grande allarme. Più tardi Hope e Liam torneranno a casa e ripenseranno subito alla triste vicenda.

Steffy si confida con Paris

Steffy si confiderà immediatamente con Paris, in presenza di John e racconterà senza problemi tutte le cose spietate ed orrende, accadute in passato per colpa di Sheila.

Frattanto Ridge farà di tutto per tenere lontani Steffy e suo nipote dalla perfida Sheila, per questo motivo chiederà addirittura un'ordinanza restrittiva nei suoi confronti. Carter, invece, sarà convinta che John, in realtà, le voglia bene. Steffy, intanto, continuerà a pregare il suo amato John di restare lontano da sua madre, per il bene di tutti.

Successivamente anche Paris scoprirà che John è il figlio di Sheila e dirà all'uomo di volerle stare accanto, in un momento tanto delicato per lui.

Eric vuole tornare insieme a Quinn

Carter dirà a Quinn di essere pronto a rivelare a tutti che loro due stanno insieme, ma questa notizia finirà per costargli il lavoro. In seguito, i documenti di divorzio di Quinn e Eric saranno pronti, ma proprio nel momento in cui Quinn andrà da Eric per farglieli firmare, l'uomo le dirà di non voler più divorziare, sarà così che le offrirà la possibilità di tornare a stare insieme a lui.