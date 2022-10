Le prossime puntate americane di Beautiful saranno ricche di colpi di scena, e si vedranno diverse storyline proseguire in modo inaspettato. Ovviamente le attenzioni saranno rivolte sulla situazione che riguarda Steffy e Finn, con l'uomo che ha litigato con l'amata dopo aver dato l'opportunità di far tenere in braccio Hayes a Sheila. Nelle prossime puntate, Steffy all'inizio non vorrà perdonare l'uomo, ma poi lo bacerà. Si parlerà anche di Paris e Zende, che flirteranno, ma anche di Ridge che consolerà Steffy.

Flirt tra Paris e Zende che si baciano

Si parlerà di Finn, che cercherà di spiegare alla sua Steffy il perché della decisione di dare a Sheila l'opportunità di abbracciare Hayes. L'uomo confermerà che questa sarà l'ultima volta che Sheila si intrometterà nella loro famiglia. Purtroppo Steffy non ne vorrà sapere e quindi dirà a Finn di voler dormire separati: l'uomo sarà costretto a spostarsi nella stanza degli ospiti. Nel frattempo, Sheila sarà nervosa e manifesterà il suo stato d'animo con Steffy.

Ci sarà spazio anche per un flirt tra Zende e Paris, che si baceranno. La situazione si complicherà, visto che l'uomo la inviterà a spostarsi da lui. La risposta sarà negativa: lei vuole stare da Finn.

Questa voglia di Paris di stare con Finn e Steffy non passerà inosservata, ma nonostante ciò i due si baceranno nuovamente.

Da Steffy arriverà Ridge, che vorrà dirle che Quinn ed Eric si sono ritrovati. A quel punto Steffy dirà al papà che ha detto a Finn di andarsene da casa. Ridge non apprezzerà la notizia e sarà dispiaciuto per quanto successo.

Finn verrà raggiunto nella casa degli ospiti da Paris.

Steffy sarà presa dai pensieri, e durante la notte osserverà il certificato di nozze, pensando a Finn. Lo chiamerà, dicendo che vuole rivederlo. Così Finn si scuserà con la donna, che non ha mai messo in dubbio il suo amore per l'uomo.

Paris conforta Finn, Ridge aiuta Steffy

Carter penserà a Quinn, che farà una sorpresa all'uomo andando a trovarlo. Così Carter chiederà a Quinn come sono andate le cose con Eric, ma prima di ricevere una risposta, arriverà Wyatt, non contento di questa reunion. Wyatt se ne andrà, e successivamente Carter confesserà di sentire la mancanza di Quinn visto quello che c'è stato in precedenza.

Ridge scoprirà da Steffy che lei non ha voluto depositare i documenti delle nozze con Finn, nonostante gli abbia confessato di amarlo. Purtroppo la presenza di Sheila le ha fatto prendere questa decisione. Ridge, anche se contrariato, conforterà Steffy, mentre Finn si farà consolare da Paris, vicina all'uomo e disposta ad aiutarlo.

Quinn e Carter verranno sorpresi insieme anche da Shauna, che si recherà negli uffici della Forrester. Non appena Carter se ne andrà, Shauna si confronterà con l'amica, e cercherà di capire quale è il suo stato sentimentale, scoprendo che Quinn è felice con Eric, ma qualcosa non la convince.

Nel frattempo Steffy scaverà nella sua memoria e penserà alle avventure passate con Finn, che ancora una volta si scuserà con la donna. Sheila non farà più parte della loro vita. Ma in contemporanea, Brooke e Ridge saranno preoccupati per Eric, che non vuole metterli nelle sue questioni di lavoro. Ma il vero colpo di scena delle prossime puntate sarà il bacio tra Steffy e Finn, che verrà però interrotto da Sheila, che busserà improvvisamente alla porta.