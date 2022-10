Cosa succederà nelle ultime puntate di Mina Settembre 2 in onda su Rai 1? Le anticipazioni della fiction con Serena Rossi rivelano che la protagonista Gelsomina potrebbe fare delle scoperte a dir poco amare sul conto di sua mamma Olga.

La donna, senza dare tantissime spiegazioni ai suoi familiari, ha annunciato ad inizio stagione di essere in procinto di partire per una crociera che l'avrebbe impegnata per un bel po' di mesi.

Eppure, questa partenza improvvisa della donna comincerà a destare sospetti, tanto che nel finale di stagione si potrebbe scoprire che Olga stia nascondendo un terribile segreto a sua figlia.

Il mistero della mamma di Gelsomina nelle ultime puntate di Mina Settembre 2

Nel dettaglio, le anticipazioni delle ultime puntate di Mina Settembre 2 in programma nel corso delle prossime settimane su Rai 1, rivelano che questo viaggio in giro per il mondo intrapreso da Olga comincerà a destare non pochi sospetti e dubbi.

In particolar modo sarà zia Rosa che proverà a far ragionare Gelsomina e la farà riflettere sul fatto che la partenza di sua madre potrebbe celare anche altre motivazioni.

Insomma, zia Rosa sembra non essere convinta affatto che la partenza di Olga sia stata dettata dall'esigenza di viaggiare in giro per il mondo e così comincerà a mettere la "pulce nell'orecchio" anche alla stessa Gelsomina.

La mamma di Gelsomina è gravemente malata?

Del resto anche gli spettatori e appassionati di Mina Settembre 2, fin dal primo momento, avevano intuito che ci fosse qualcosa di strano in questa partenza improvvisa di Olga che prima di lasciare Napoli aveva chiesto a sua sorella Rosa di trasferirsi per un po' di tempo da Gelsomina e aveva dato anche il "via libera" al ritorno di fiamma tra sua figlia e Claudio.

Ebbene, nelle ultime puntate della fiction, si potrebbe scoprire che Olga non ha detto tutta la verità a sua figlia e che potrebbe averle nascosto un segreto a dir poco clamoroso.

Il sospetto, infatti, è che la donna possa aver scoperto di essere gravemente malata e dopo aver appreso che le resterebbero pochi mesi di vita, avrebbe scelto di andare via da Napoli per non far soffrire sua figlia.

Olga potrebbe essere in fin di vita nelle ultime puntate di Mina Settembre

Tuttavia, dopo i dubbi di zia Rosa, ecco che Gelsomina potrebbe iniziare ad indagare su questo viaggio intrapreso da sua mamma e venire a conoscenza di una amara verità.

Le ultime puntate di Mina Settembre 2 potrebbero essere quelle in cui Gelsomina scoprirà la verità sulle condizioni di salute della donna e non si esclude che Olga possa essere seriamente in fin di vita.

Insomma, questo finale della seconda stagione potrebbe rivelarsi particolarmente amaro per l'amata assistente sociale di Napoli che, intanto, porterà avanti anche il suo piano per cercare di riconquistare Domenico.