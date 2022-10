Inizia la discesa negli abissi per Steffy nelle nuove puntate di Beautiful: le anticipazioni dal 24 al 29 ottobre degli episodi in onda su Canale 5 la vedono protagonista, alle prese con l'ostinazione di Sheila di entrare nella sua vita e in quella della sua famiglia. La giovane Forrester, rientrando in anticipo per un imprevisto durante il suo viaggio di lavoro, vedrà una scena che la farà infuriare non poco. La rabbia sarà tanta, soprattutto nei confronti di Finn, che non ha mantenuto la promessa di tenere lontana la madre. Nel frattempo, per Eric e Quinn si apre una nuova parentesi, non priva di colpi di scena alquanto imbarazzanti.

Beautiful, anticipazioni dal 24 al 29 ottobre 2022: Eric si sente in colpa con Quinn

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Beautiful vedono Eric completamente cambiato e innamoratissimo di Quinn. Ormai ha deciso di perdonarla, tanto da stracciare i documenti del divorzio e sperare in una nuova vita piena di amore e di fiducia. Dello stesso parere non sono però Ridge e Brooke che, quando vengono a sapere tutti i dettagli della faccenda, si preoccupano molto. In particolare, la bella Logan è convinta che Quinn stia solo manipolando Eric. Ma sarà proprio Eric a sorprenderla, addossandosi parte della colpa e ammettendo di avere avuto delle responsabilità spingendo la moglie nelle braccia di Carter.

Anticipazioni Beautiful puntate italiane: Finn furioso con Jack

Continuando con le anticipazioni di Beautiful, Finn è raggiunto da Jack mentre Steffy è lontana da Los Angeles per un viaggio di lavoro insieme a Hope. Sheila ha ricattato Jack, imponendogli di convincere Finn a farle tenere tra le braccia il piccolo Hayes per una sola volta, se non vuole che venga alla luce il suo segreto.

Ovviamente, Finn sarà furioso per questa visita ma ecco che Sheila irromperà a sorpresa a casa sua.

Beautiful, trame 24-29 ottobre: Steffy si allontana da Finn

Il jet di Hope e Steffy è in ritardo a causa del maltempo e così le due decidono di rientrare a casa, stanche di aspettare. In fondo, quel viaggio di lavoro può essere rimandato.

Sarà un segno del destino, come confermano le nuove anticipazioni di Beautiful. Steffy, aprendo la porta di casa si troverà davanti ad una scena agghiacciante: Hayes tra le braccia di Sheila. Dopo averle strappato il bimbo dalle braccia, le ribadirà per l'ennesima volta di non intromettersi nelle loro vite. Steffy sarà furiosa con Finn, che non ha mantenuto la promessa di tenere lontana la madre e inizierà a non fidarsi più di lui. Nel frattempo, mediterà di presentare un'ordinanza restrittiva ai danni di Sheila, così che non si possa più avvicinare a casa sua.