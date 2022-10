Domenica 2 ottobre, Belen Rodriguez è tornata ospite a Verissimo. La showgirl ha trattato vari argomenti con Silvia Toffanin: dalla famiglia, alla carriera, passando per il ritorno di fiamma con Stefano De Martino. A tal proposito, Belen ha rivelato che i due sono ancora sposati a causa di un problema burocratico incontrato durante la richiesta di divorzio.

Il retroscena della showgirl

Nel corso dell'intervista rilasciata a Silvia Toffanin, Belen Rodriguez ha rivelato un aneddoto legato a Stefano De Martino.

La diretta interessata ha confidato che i due sono ancora sposati: "Siamo marito e moglie".

Come raccontato dalla showgirl sudamericana dopo aver chiesto il divorzio la prima volta la coppia aveva deciso di darsi una seconda opportunità. La seconda volta che si sono lasciati, il giudice diede un consiglio ai due coniugi: "Aspettate un attimo". Nel momento in cui Stefano e Belen sono tornati insieme per la terza volta, la richiesta di divozio è decaduta.

Ripercorrendo la relazione con Stefano De Martino, Belen ha riferito che la prima volta non era andata bene. Sulla seconda rottura, la showgirl ha fornito un retroscena legato a De Martino: "Per lui non è stato facile, perché io ho avuto una figlia da un'altra persona". Nonostante la situazione complessa, la 38enne argentina ha sostenuto che per lei Stefano ha già vinto: "Lui ha accettato tutto".

I motivi della rottura

Durante la chiacchierata con la conduttrice di Verissimo, Belen ha spiegato che nutre molta stima per Stefano De Martino. In seguito all'ennesimo ritorno di fiamma, la coppia aveva iniziato la frequentazione lontano da occhi indiscreti fino al momento in cui i paparazzi li hanno pizzicati. Oggi, Belen è felice di essere tornata con il conduttore campano: "Ho un'ulteriore conferma di amarlo tanto".

La 38enne è convinta che sei lei e Stefano si sono riscelti, è perché c'è qualcosa di molto forte.

Ma perché i due coniugi si sono lasciati più volte? La showgirl ha confidato che i primi problemi sono nati per la dipendenza economica di Stefano: lei all'epoca guadagnava moltissimo, oggi invece De Martino ha trovato la sua strada.

Gli elogi alla conduttrice di Verissimo

Belen Rodriguez ha dichiarato di essere una donna felice e serena.

A differenza del passato, la showgirl ha imparato ad amarsi e ha raggiunto maggiori consapevolezze. Dopo una clip mandata in onda sulla sua vita, sul volto della 38enne è scesa una lacrime.

Belen ha voluto ringraziare Silvia Toffanin per averla sempre raccontata con rispetto: "Un onore venire da te, perché porti rispetto alle altre donne". Stando al punto di vista della showgirl arrivare nel salotto di Verissimo è come essere a casa.