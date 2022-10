Continua il successo de Il Paradiso delle Signore, la soap opera italiana ideata da Giannandrea Pecorelli in onda dal lunedì al venerdì alle 16:05 su Rai1.

Nella seconda puntata settimanale del Paradiso che andrà in onda martedì 4 ottobre, la giovane Zanatta chiederà aiuto a Stefania, mentre Ezio continuerà a pensare alla sua ex moglie Gloria Moreau. Adelaide cederà le quote a Matilde, una mossa che intimidirà Umberto e Flora, mentre Marcello potrà contare sulla contessa. Irene avrà un infortunio e chiederà ad Elvira di prendere il suo posto, così Salvatore potrà vincere la gara di ballo.

Matilde assume le quote del Paradiso delle Signore

Nella prima parte della puntata che andrà in onda martedì 4 ottobre, la contessa affiderà le quote del Paradiso a Matilde lasciandole la possibilità di prendere qualsiasi decisione possa aiutare sé stessa e soprattutto distruggere Flora Ravasi. La cognata di Marco cercherà di conquistare la fiducia di Vittorio (per il quale nutre un sincero interesse) e di non deludere le aspettative di Adelaide. Tuttavia, la presenza della Frigiero all'interno dell'atelier di moda farà tremare Umberto e Flora che non sapranno cosa aspettarsi dai di Sant'Erasmo.

Gemma chiede supporto a Stefania per Veronica

Nella seconda parte della puntata, Veronica confiderà a sua figlia una sua preoccupazione imminente: la Zanatta teme che Ezio possa aver dimenticato del loro anniversario di fidanzamento.

Così, Gemma chiederà il sostegno di Stefania per fare in modo che il signor Colombo possa ricordarsi di quella data tanto importante per sua madre. Inoltre, questo sarà un modo per le due ragazze di riavvicinarsi e ricucire i rapporti dopo un trascorso molto sofferente. Nel frattempo, Teresio continuerà a pensare alla sua ex moglie.

Il padre di Stefania sembrerà avere la testa tra le nuvole poiché sarà impegnato a trovare una soluzione per far uscire Gloria Moreau dal carcere.

Adelaide aiuta Marcello nella scalata in società

Nell'ultima parte della puntata de il paradiso, Marcello Barbieri chiederà alla contessa di aiutarlo a mettere in pratica ciò che ha imparato durante il soggiorno in Svizzera per riconquistare Ludovica Brancia.

Dopo un dialogo, Adelaide accetterà di sostenere il giovane ragazzo facendogli da mentore durante la sua scalata sociale.

Infine, la capo commessa del Paradiso avrà un infortunio e non potrà aiutare Salvatore con le lezioni di ballo, ma non intenderà abbandonare il suo amico e avrà un'idea brillante: Cipriani chiederà ad Elvira di prendere il suo posto. Infatti, la sorella di Paola gareggerà con il figlio di Agnese in una gara di ballo.