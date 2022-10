Rissa sfiorata nello studio di Uomini e donne. Nel corso dell'ultima puntata trasmessa su Canale 5, il cavaliere Riccardo Guarnieri ha perso le staffe e il controllo della situazione, scagliandosi contro uno dei nuovi pretendenti della sua ex Ida Platano.

Trattasi del cavaliere Claudio, il quale ha avuto un atteggiamento decisamente poco carino nei confronti di Guarnieri, tanto da spingerlo ad arrivare quasi alle mani con tanto di intervento da parte di Maria De Filippi.

Rissa sfiorata nello studio di Uomini e donne

Nel dettaglio, il clima all'interno dello studio di Uomini e donne continua ad essere particolarmente teso e, al centro dell'attenzione di questa nuova puntata, è tornato il cavaliere Riccardo Guarnieri.

Protagonista ormai di una storia infinita che lo vede al centro dell'attenzione con la sua ex Ida Platano, questo pomeriggio Riccardo ha perso il controllo della situazione nei confronti di uno dei nuovi pretendenti della dama siciliana.

Il cavaliere Claudio, che ha partecipato al programma per conoscere meglio Ida, si è ritrovato ai ferri corti con Riccardo dopo averlo provocato e in studio si è arrivati a sfiorare la rissa.

"Non ho capito, tu vuoi scaldare con me. Guardami quando parlo", ha sbottato il cavaliere Claudio, rivolgendosi verso Riccardo che, di fronte a queste parole ha letteralmente sbottato fino ad arrivare a perdere il controllo della situazione in studio.

Riccardo Guarnieri perde le staffe a Uomini e donne: rissa sfiorata in studio (Video)

"Oh fammi capire ma cos'è questo atteggiamento. E basta, non ce la faccio più", ha sbottato Riccardo che è scattato dalla sedia rivolgendosi con tono minaccioso nei confronti del nuovo pretendente della sua ex Ida Platano.

Tra i due si è arrivati ad un passo dalla rissa, al punto che la regia del programma ha subito staccato l'inquadratura e si è concentrata su Maria De Filippi, la quale è prontamente intervenuta.

La padrona di casa di Uomini e donne, infatti, ha subito richiamato l'attenzione di Riccardo Guarnieri e lo ha invitato a mantenere la calma, chiedendogli di sedersi.

Maria De Filippi interviene dopo la rissa sfiorata a Uomini e donne

Immediata anche la reazione di Ida Platano che, nel momento in cui si è resa conto che la situazione stava degenerando, si è subito alzata per evitare il peggio e ha provato così a calmare e placare il suo ex Riccardo.

"Ma l'educazione, il rispetto. Mi sono stancato. Scusami Maria, sono arrivato. Maria non posso più accettarli", ha aggiunto Riccardo nel momento in cui ha provato a ristabilire la calma in studio dopo quel momento di impeto e di ira che stava portando a scatenare una accesa rissa.