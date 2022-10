Brutte notizie per i telespettatori del GFVip7. Ci sarà un cambio nei palinsesti Mediaset: il Reality Show condotto da Alfonso Signorini dal mese di novembre non andrà più in onda due volte a settimana, ma solo una volta. La "normalità" dovrebbe tornare a gennaio 2023.

GFVip7: la puntata del giovedì cancellata

Dal mese di novembre, il GFVip7 verrà trasmesso esclusivamente il lunedì. Dunque, la puntata del giovedì verrà cancellata.

Dopo i rumor dei giorni scorsi, la conferma è arrivata da Parpiglia. Nella rubrica Casa Pipol, il giornalista ha confermato il cambio programmazione.

Il motivo è da cercare nell'inizio dei Mondiali di Calcio in Qatar. Nonostante l'Italia non sia qualificata per la prestigiosa competizione, la Rai ha deciso di mandare in onda in chiaro tutte le partite dei Mondiali. Dal momento che il torneo prenderà il via il prossimo 20 novembre e terminerà il 18 dicembre, Mediaset ha preferito cancellare i programmi di punta per evitare il calo di ascolti.

Sarà possibile seguire i concorrenti in diretta

La doppia puntata del GFVip7 dovrebbe tornare a gennaio 2023.

Tuttavia, i fan del reality show condotto da Alfonso Signorini possono continuare a seguire le vicende dei loro beniamini grazie alla diretta di Mediaset Extra (canale 55 del terrestre digitale).

Il palinsesto delle reti principali subirà una variazione durante la onda dei Mondiali di Calcio sulla Rai, ma le reti secondarie del colosso di Cologno Monzese non subiranno alcun cambio di programmazione.

Sonia Bruganelli si assentirà temporaneamente dal reality show

Gabriele Parpiglia ha rivelato anche una retroscena su Sonia Bruganelli.

Scendendo nel dettaglio, l'opinionista del GFVip7 durante le festività natalizie dovrebbe essere assente dallo studio. La moglie di Paolo Bonolis dovrebbe saltare due o tre puntate per trascorrere Natale e Capodanno con i suoi congiunti. D'altronde, il figlio Davide gioca nel Trieste, Aurora a breve dovrebbe andare a studiare fuori dall'Italia, mentre Silvia vorrebbe trascorrere il Natale in compagnia dei suoi familiari.

Per chi ha seguito il reality show, anche lo scorso anno Sonia si era assentata a Capodanno per aspettare il nuovo anno a Dubai.

A commentare le dinamiche del Vip7 insieme ad Orietta Berti potrebbe esserci Giulia Salemi: la influencer italo-persiana che attualmente ricopre il ruolo di riportare i "sentiment dei social", ovvero il pensiero dei telespettatori del reality show. Ovviamente, Bruganelli al rientro dalle vacanze riprenderà il suo posto di opinionista.