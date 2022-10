Problemi in diretta per Mara Venier durante la diretta di Domenica In. La conduttrice, nel bel mezzo dell'intervista a Cristiano Malgioglio, ha avuto un po' di intoppi con l'abito indossato.

Immediato l'intervento dello staff che è arrivato in studio, tra il caos generale e Malgioglio che cercava di "portare avanti" la diretta in onda in quel momento su Rai 1.

Problema in diretta per Mara Venier a Domenica In

Nel dettaglio, la puntata odierna di Domenica In è stata particolarmente turbolenta per la padrona di casa dello show di Rai 1.

Nel bel mezzo dell'intervista a Cristiano Malgioglio, protagonista del venerdì sera di Rai 1 con Tale e Quale Show, Mara Venier ha riscontrato dei problemi con l'abito indossato in puntata.

Subito dopo aver visto un filmato, si è sentito che la conduttrice ripeteva a voce alta: "Ragazzi ma sono svestita" ed effettivamente quando la regia l'ha inquadrata, si è notato che la conduttrice stava avendo di problemi con la camicia indossata.

Caos in studio a Domenica In: Mara Venier 'svestita' (Video)

Un problema che ha richiesto l'intervento dello staff della conduttrice nel bel mezzo della diretta di Domenica In.

In studio, nel giro di pochi minuti, c'è stato il "caos generale": Malgioglio ha provato ad andare avanti in questo momento di difficoltà della conduttrice, mentre l'orchestra dello show continuava a suonare dal vivo per distrarre il pubblico dall'imbarazzo generale che si era venuto a creare in trasmissione.

L'esibizione di Gabriele/Elettra e Francesco/Rocco da Zia Mara è la cosa più divertente di oggi.

E C'È PURE LO SPOGLIARELLO DI MARA ALLA FINE✈️#domenicain #taleequaleshow pic.twitter.com/XtozHk1d7j — PurpleVivix (in STEP era)💜🌸 (@PurpleVivix) October 23, 2022

Alla fine, però, tutto si è risolto: la sartoria della Rai è intervenuta per sistemare al meglio l'abito della conduttrice e la trasmissione è andata avanti regolarmente con la seconda parte dell'intervista a Cristiano Malgioglio, che si è raccontato tra carriera e vita privata.

Mara Venier celebra il successo di Ballando con le stelle a Domenica In

Una puntata movimentata anche nel corso della prima parte, dove c'è stato il consueto spazio dedicato a Ballando con le stelle.

Anche questa settimana, dopo il boom di ascolti dello show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, seguito da una media di quasi quattro milioni di spettatori, Mara Venier ha deciso di ospitare in studio i vari protagonisti per un talk show.

Tra i presenti in trasmissione figurava Giampiero Mughini, che ha avuto modo di rivedere in diretta il giudice Guillermo Mariotto, che proprio ieri sera gli ha rifilato un sonoro "zero" dopo la sua esibizione.

Mughini, pur essendo amareggiato dalla votazione di Mariotto a Ballando con le stelle, ha preferito non accendere polemiche in studio a Domenica In, ma senza evitare frecciatine al giudice dello show.