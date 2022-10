Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate che andranno in onda nella settimana fino a venerdì 28 ottobre 2022, preannunciano diversi colpi di scena.

Marina si ritroverà ancora segregata dal suo ex marito, ma la situazione inizierà a sbloccarsi grazie a una vincente intuizione di Roberto Ferri. Mentre Cerruti sognerà a occhi aperti l’aspetto del suo nuovo spasimante, conosciuto via chat, a Palazzo Palladini i piccoli Irene e Camillo continueranno a indagare sul misterioso fantasma. Niko, preoccupato per il fatto che Micaela possa rivolgersi alla legge, chiederà aiuto ad Alberto.

Quest’ultimo, intanto, scoprirà che in passato qualcuno si nascondeva nel vano segreto rinvenuto nel suo seminterrato. Nunzio, che dovrà voltare pagina dopo l’addio di Chiara, troverà conforto da Rossella

Un posto al sole anticipazioni fino al 28 ottobre 2022: Marina ancora prigioniera, Nunzio si consola con Rossella

Intorno alla sparizione di Marina Giordano continuerà ad aleggiare il mistero. Sarà Roberto a trovare molto strano il fatto che la sua amata lo abbia scaricato con una lettera, senza lasciare tracce di sé. Mentre Ferri continuerà a rimuginare su questa vicenda, verranno a galla i tratti sempre più folli di Fabrizio. Nunzio, nel frattempo, rientrerà a Napoli e si recherà da Rossella per cercare consolazione in seguito alla partenza di Chiara.

Quest’ultima, infatti, non sarà presente nelle prossime scene di Un posto al sole in quanto si troverà in un centro di disintossicazione.

Damiano restituisce il sorriso al figlio di Viola: le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole

Nelle nuove puntate di Un posto al sole l’attenzione sarà concentrata anche sugli altri personaggi della soap partenopea.

Niko ferirà Manuela con il suo comportamento, ma la gemella non prenderà le distanze da lui, bensì cercherà di chiarire la situazione, scoprendo il motivo di questa sua freddezza. Viola, nel frattempo, resterà alquanto sorpresa nel vedere come il poliziotto Damiano riesca a far sorridere suo figlio Antonio. Da quando Eugenio e Viola hanno deciso di mettere le distanze l’uno dall’altra, il bambino sta soffrendo.

Ed ecco allora che il poliziotto Renda riuscirà a restituirgli il sorriso.

Upas: Jimmy non vuole stare con la madre, Niko chiede aiuto ad Alberto

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Jimmy scoprirà il motivo del litigio tra Manuela e sua madre Micaela, e reagirà in maniera a dir poco sorprendente. Vedendo che suo figlio si rifiuta di avere a che fare con lei, Micaela sarà pronta ad agire per vie legali. Allertato da Niko, Alberto Palladini lo aiuterà a mettere in atto una strategia di difesa. Marina continuerà a essere prigioniera di Fabrizio e Roberto arriverà a intuire che l’amata non sia sparita di sua volontà. Mastro Peppe scoprirà un vano segreto nel seminterrato che sta ristrutturando per Alberto.

Questo vano, a quanto pare, potrebbe essere stato il nascondiglio di qualcuno in passato. Il misterioso fantasma che si aggira per Palazzo Palladini continuerà a tenere in allerta i bambini. Irene e Camillo gli daranno la caccia, riusciranno a scoprire qualcosa? Spazio anche a Lia che farà di tutto per accedere nel seminterrato. Cerruti, nel frattempo, avrà a che fare con un nuovo corteggiatore che lo intrattiene tramite chat, ma ignorerà il vero aspetto di questa figura misteriosa.