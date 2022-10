Emergono nuovi retroscena sul Grande Fratello Vip e su quello che succederà nel corso delle prossime puntate in onda su Canale 5.

Uno di questi ha a che fare con Sonia Bruganelli, l'opinionista del reality show fortemente voluta da Alfonso Signorini per il secondo anno consecutivo.

Stando a quanto riportato in una diretta social di "Casa Pipol", la moglie di Paolo Bonolis salterà un paio di puntate del GF Vip nel corso delle prossime settimane che, nel frattempo, subirà anche una importante riduzione in prima serata.

Sonia Bruganelli lascia il reality per qualche puntata: retroscena Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, i retroscena sul Grande Fratello Vip 7 rivelano che per Sonia Bruganelli sarebbe previsto un "turno di stop" dall'appuntamento con il reality show, in concomitanza del periodo natalizio.

Come era già successo lo scorso anno, quando la signora Bonolis lasciò il reality show per qualche settimana, per stare insieme alla sua famiglia, anche in questa settima edizione non sarà presente costantemente in trasmissione.

"Sonia salterà 2-3 puntate sotto il periodo natalizio, perché non rinuncia a stare con i figli", hanno svelato nella diretta di "Casa Pipol".

E chi prenderà il posto di Sonia in quelle settimane di assenza in studio?

Tra i nomi più gettonati spicca quello di Giulia Salemi, ex protagonista del reality show attualmente presente in studio come "voce del popolo social".

La possibile sostituta di Sonia Bruganelli al GF Vip

Potrebbe essere proprio la fidanzata di Pierpaolo Pretelli ad ereditare il posto di Sonia Bruganelli nello studio del GF Vip come opinionista per qualche settimana, al fianco di Orietta Berti.

Tra i nomi circolati in rete spicca anche quello di Adriana Volpe, opinionista della passata edizione dello show nonché "nemica giurata" di Sonia Bruganelli.

In attesa di scoprire su chi ricadrà la scelta finale degli autori e di Alfonso Signorini circa il nome della nuova opinionista, emerge anche un altro retroscena legato alla programmazione del reality show di Canale 5.

Sospesa la doppia puntata serale su Canale 5: retroscena Grande Fratello Vip 7

Da metà novembre e per tutto il mese di dicembre, il Grande Fratello Vip verrà ridotto in prima serata e non ci sarà più la doppia puntata.

Il reality show sarà trasmesso solo di lunedì sera mentre al giovedì sera verrà cancellata la seconda puntata settimanale, per lasciare spazio alla messa in onda di una nuova fiction.

Tuttavia, i fan del reality show Mediaset possono stare tranquilli, perché da gennaio in poi tornerà nuovamente la doppia puntata serale del GF Vip condotto da Alfonso Signorini, sia di lunedì che di giovedì sera su Canale 5.