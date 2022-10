Domenica In e Mara Venier finiscono al centro delle polemiche. Il talk show del pomeriggio festivo di Rai 1 è finito al centro dell'attenzione social dopo l'ampio spazio dedicato a Ballando con le stelle 2022.

Questa settimana Mara Venier e il suo team di autori hanno scelto di aprire la trasmissione dedicando tutta la prima parte al varietà del sabato sera condotto da Milly Carlucci.

Un talk show che, tuttavia, non ha convinto più di tanto gli spettatori social, molti dei quali hanno duramente polemizzato per la "mancanza di idee".

Polemica su Domenica In e lo spazio dedicato a Ballando con le stelle 2022

Nel dettaglio, la prima parte del nuovo appuntamento di Domenica In del 16 ottobre è stata dedicata a Ballando con le Stelle.

Mara Venier ha ospitato in studio alcuni dei protagonisti dello show del sabato sera condotto da Milly Carlucci tra cui Iva Zanicchi, protagonista dell'acceso scontro che c'è stato con Selvaggia Lucarelli.

Presenti anche Giampiero Mughini e Paola Barale, mentre dalla giuria dello show è arrivato Guillermo Mariotto.

Ebbene, i toni in studio si sono particolarmente infuocati nel corso della discussione e a un certo punto è stato particolarmente complicato anche per la conduttrice gestire al meglio i suoi ospiti.

'Inguardabile', scoppia la polemica su Domenica In

Sta di fatto che questa prima parte di Domenica In dedicata interamente a Ballando con le stelle 2022, con un talk di circa un'ora, ha scatenato accesissime polemiche in rete e sui social.

In tanti hanno puntato il dito contro la mancanza di idee da parte degli autori e della stessa Mara Venier circa la confezione del contenitore domenicale di Rai 1.

"Ma cosa è diventato Domenica In? Mai vista tanta miseria messa in onda tutta insieme. Inguardabile. Contenuti zero. La spettacolarizzazione dei miserabili e noi paghiamo" ha sbottato un utente sui social dopo aver seguito uno spezzone della puntata di oggi.

'Contenuti zero, un pollaio', sbottano i fan contro Domenica In e Mara Venier

"Si può dire che Domenica In è fatta a uso e consumo di Mara Venier, un tempo simpatica, ma ora ha un po' annoiato" ha scritto un altro spettatore su Twitter. puntando il dito contro la padrona di casa dello show di Rai 1, che proprio quest'anno festeggia la sua quattordicesima edizione al timone del programma,

"Pagare il canone per questo congresso di papere che andando in onda su Rai 1 è avvilente" ha scritto un altro spettatore che non ha gradito il modo in cui è stato gestito il talk show incentrato su Ballando con le stelle.

"Ormai non sapendo più come recuperare pubblico, si giocano la carta pollaio. Contenuti zero" ha sentenziato un altro utente.