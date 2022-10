Cosa succederà nelle nuove puntate di Terra Amara in programma a novembre su Canale 5? La fortunatissima soap opera del primo pomeriggio sta per tornare in onda dopo la sospensione di settembre e i colpi di scena non mancheranno.

Le anticipazioni rivelano che al centro dell'attenzione ci saranno le novità legate alla vita sentimentale di Yilmaz, il quale si avvicinerà sempre più alla nuova arrivata Mujgan e in tal modo spezzerà il cuore di Zuleyha.

Intanto Sabahattin sarà sempre più deciso a mettere la parola fine al suo matrimonio con Sermin.

Il ritorno di Terra Amara: da novembre su Canale 5

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Terra Amara rivelano che la soap opera andrà in onda in prima visione assoluta a partire da lunedì 14 novembre.

Dopo la sospensione di settembre, la serie turca torna a tenere compagnia il pubblico di Canale 5 nella fascia oraria che va dalle 14:10 alle 14:45 circa.

In questo modo, quindi, si ritroverà al posto di Una Vita, la soap che chiuderà definitivamente i battenti nel nostro Paese dopo la cancellazione in patria.

Zuleyha disperata per Yilmaz: anticipazioni Terra Amara novembre

Ma cosa succederà in queste nuove attesissime puntate di Terra Amara trasmessa a novembre? Le anticipazioni della soap rivelano che Sabahattin sarà deciso più che mai a chiudere il suo matrimonio con Sermin.

Peccato, però, che Demir non avrà intenzione di far andare in porto la cosa e quindi si metterà in contatto con l'avvocatessa Aycan, che sta seguendo il caso, intimandole di dissuadere il medico dal portare avanti la causa di divorzio se non vuole incorrere in gravissime conseguenze.

Intanto Zuleyha si renderà conto di essere sempre più infelice al fianco di suo marito Demir, motivo per il quale progetterà l'ennesima fuga dalla tenuta.

Tuttavia, il colpo di scena arriverà nel momento in cui la donna vedrà il suo amato Yilmaz in compagnia di Mujgan: le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara di novembre rivelano che i due cominceranno a frequentarsi.

Demir in fin di vita: anticipazioni Terra Amara novembre

Zuleyha resterà sconvolta e si convincerà del fatto che il grande amore della sua vita l'abbia dimenticata per sempre.

Spazio anche alla vendetta di Demir nei confronti di Yilmaz: in questi nuovi episodi della soap l'uomo proverà a cacciare via il suo nemico da Cukurova e comincerà ad escogitare un nuovo piano diabolico anche contro Fekeli.

Intanto Zuleyha si renderà conto di essere sempre più gelosa di Mujgan: le anticipazioni della soap rivelano che consegnerà nelle mani di Sabahattin una lettera da far recapitare a Yilmaz, dove gli rivela che Adnan è suo figlio.

E poi ancora un terribile incidente costringe Demir in fin di vita mettendo a repentaglio anche quella del bambino. Come si evolverà la situazione? Demir e il piccolo Adnan riusciranno a salvarsi oppure perderanno la vita?

La nuova programmazione di Terra Amara da novembre 2022

Insomma i colpi di scena non tardano ad arrivare nel corso delle puntate della soap opera in uno slot orario fondamentale del pomeriggio di Canale 5.

Tuttavia, alla luce del boom di ascolti registrato a settembre, con una media di circa due milioni di spettatori e quasi il 25% di share in giorno, Terra Amara ha tutte le carte in tavola per diventare uno dei nuovi appuntamenti di successo del giorno feriale Mediaset.

La soap potrà godere del treno di Beautiful, la soap più longeva della tv italiana che continua a registrare una media quotidiana del 19-20% di share e a seguire lascerà spazio al talk show Uomini e donne che, quest'anno, sta registrando ascolti record con punte del 27% su Canale 5.