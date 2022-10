Cambio programmazione sulle reti Mediaset durante il prossimo novembre 2022. Le novità riguarderanno in primis la fascia del pomeriggio, dove in daytime ci sarà spazio per il ritorno di Terra Amara al pomeriggio.

Un ritorno decisamente molto atteso da fan e spettatori della soap turca che, a partire da settembre, non ha trovato più spazio nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5. Ma, per la gioia dei tantissimi appassionati, il momento del ritorno in video sta per tornare.

Il ritorno di Terra Amara in daytime: cambio programmazione Mediaset novembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset previsto per il prossimo novembre 2022 prevede il ritorno stabile in daytime di Terra Amara.

Dopo essere stata sospesa, per lasciare spazio al proseguimento di Un altro domani e al ritorno delle varie trasmissioni del primo pomeriggio di Canale 5, ecco che la serie turca tornerà nuovamente nella fascia del primo pomeriggio.

Un ritorno che, tuttavia, dal punto di vista della programmazione subirà dei sostanziali cambiamenti dato che la soap opera non sarà in onda nelle fasce orarie che ha occupato questa estate.

Durante la stagione estiva, infatti, la soap è andata in onda al posto di Uomini e donne e successivamente nel tardo pomeriggio, per assicurare un buon traino al ritorno di Pomeriggio 5, condotto da Barbara d'Urso.

Terra Amara anticipa prima di Uomini e donne: cambio programmazione Mediaset novembre

Ebbene, con il ritorno previsto a novembre, Terra Amara cambierà orario di messa in onda e anche durata. L'appuntamento con la soap turca è in programma alle 14:10, ossia nello slot orario che farà da traino a Uomini e donne e si ritroverà così a prendere il posto di Una Vita.

Per la soap spagnola, infatti, arriverà il momento di chiudere definitivamente i battenti e salutare il pubblico italiano dopo anni di "onorata messa in onda" nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5.

A sostituirla, però, ci sarà la serie turca che sembra avere tutte le carte in regola per bissare il successo della soap di cui prenderà il posto e per assicurare ascolti decenti all'appuntamento con Uomini e donne.

In prima serata proseguono Grande Fratello Vip 7 e Tu si que vales

Per quanto riguarda, invece, la fascia di prime time del mese di novembre, non sono previsti grandi stravolgimenti nella programmazione Mediaset.

Proseguirà, ad esempio, il doppio appuntamento settimanale con il Grande Fratello Vip 7 condotto da Alfonso Signorini, che andrà in onda di lunedì e giovedì sera.

Al sabato, invece, confermatissimo l'appuntamento con Tu si que vales, lo show capitanato da Maria De Filippi e Sabrina Ferilli che in queste prime settimane di messa in onda ha registrato una media di oltre 4 milioni di fedelissimi spettatori, toccando fin da subito picchi del 28% di share.

Da ottobre, e per i successivi mesi, Tu si que vales dovrà vedersela contro il ritorno di Ballando con le stelle, in onda nella stessa fascia oraria del sabato su Rai 1.