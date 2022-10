Cambio programmazione in casa Rai nel corso del 2023. Le novità riguarderanno soprattutto la prima serata, dove ci sarà spazio per il ritorno di una serie di fiction amatissime dal pubblico.

È questo il caso di Che Dio ci aiuti, la serie giunta alla sua settima stagione e che vedrà protagonista assoluta Francesca Chillemi nei panni di Azzurra.

Spazio anche al ritorno di Lino Guanciale, che dopo il flop di Sopravvissuti continuerà a essere un volto di spicco della prima serata Rai con la seconda stagione de Il Commissario Ricciardi.

Torna Che Dio ci aiuti 7: cambio programmazione Rai 2023

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai per il 2023 prevede il ritorno di un bel po' di titoli storici della fiction italiana prodotta dalla tv di Stato.

È questo il caso di Che Dio ci aiuti 7, di cui attualmente si stanno girando le nuove puntate che saranno trasmesse nel corso della stagione invernale.

Le novità in questo settimo capitolo non mancheranno: suor Angela, ad esempio, lascerà definitivamente il convento e in generale il cast della fiction.

Un addio che avverrà in maniera graduale e in tal modo non sarà "dolorosissima" per gli appassionati della serie che, tuttavia, potranno ritrovare un altro volto amatissimo. Trattasi di Francesca Chillemi, attualmente protagonista di Viola come il mare su Canale 5 al fianco di Can Yaman.

Sarà l'ex Miss Italia nei panni di Azzurra Leonardi a prendere in mano le redini del convento, diventando così la nuova suor Angela di questa settima stagione.

Confermato Lino Guanciale con Il Commissario Ricciardi

Confermata la presenza di Lino Guanciale nel prime time della rete ammiraglia con la seconda stagione de Il Commissario Ricciardi.

Dopo gli ascolti tiepidi di Noi - La serie e dopo il clamoroso flop di Sopravvissuti (crollata sotto la soglia dei tre milioni di spettatori contro il GF Vip 7), Lino Guanciale avrò modo di rimettersi in gioco nei panni del commissario che ha conquistato il pubblico televisivo.

La serie tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, ambientata interamente a Napoli, tornerà in onda nel corso dell'inverno con un nuovo ciclo di sei puntate.

Confermate le nuove puntate di Mare Fuori 3: cambio programmazione Rai 2023

Cambio programmazione anche su Rai 2, dove entro il 2023 arriverà una delle fiction più attese di questa nuova stagione televisiva.

Trattasi di Mare Fuori 3, la serie ambientata nel carcere minorile di Napoli che vede tra i suoi protagonisti Carolina Crescentini, Nicolas Maupas, Carmine Recano e Valentina Romani.

Dopo il boom di visualizzazioni ottenute in questi mesi su Netflix, Mare Fuori tornerà in onda in prima visione assoluta con il nuovo ciclo di episodi della terza stagione, che saranno visibili anche su RaiPlay.