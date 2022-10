Cambio programmazione in casa Rai a partire dal prossimo novembre 2022. Le novità riguarderanno soprattutto la fascia della prima serata, dove si arriverà al gran finale della fiction Sopravvissuti con Lino Guanciale, che saluterà per sempre gli spettatori.

In daytime, invece, ci sarà uno stop per Reazione a catena, il game show preserale condotto da Marco Liorni, sul quale calerà il sipario dopo una stagione decisamente trionfante dal punto di vista degli ascolti.

Lino Guanciale saluta il pubblico con Sopravvissuti: cambio programmazione Rai novembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai di novembre 2022 riguarderà la fascia della prima serata e per la fiction Sopravvissuti arriverà il momento di salutare il pubblico.

Il 7 novembre, infatti, andrà in onda la sesta e ultima puntata di questa prima stagione che non sta entusiasmando dal punto di vista auditel.

Dopo un discreto esordio con quasi il 20% di share, la seconda puntata della serie tv con Lino Guanciale è crollata al 15%, perdendo così ben 5 punti percentuali in prime time e risultando così sconfitto dal Grande Fratello Vip 7 condotto da Alfonso Signorini.

Chiude Sopravvissuti in prime time: cambio programmazione Rai

Ebbene, stando a quanto apprende in anteprima Blasting News, Sopravvissuti chiuderà definitivamente i battenti con la sesta e ultima puntata della prima stagione in programma a novembre.

La fiction con Lino Guanciale non avrà una seconda stagione, anche alla luce degli ascolti non brillanti e che potrebbero continuare a calare anche nel corso delle prossime settimane di messa in onda su Rai 1.

Sopravvissuti, quindi, saluterà per sempre il pubblico mentre Lino Guanciale si prepara a tornare presto in onda con la nuova stagione de Il Commissario Ricciardi, la serie tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, che ha registrato ottimi ascolti nel prime time.

Sospeso Reazione a catena con Liorni: cambio programmazione Rai novembre

E poi ancora, il cambio programmazione Rai del prossimo novembre 2022 riguarderà anche la fascia del preserale dove si assisterà alla sospensione di Reazione a Catena.

Il game show estivo condotto da Marco Liorni saluterà così il pubblico dopo una stagione decisamente trionfante dal punto di vista auditel, costellata da grandi risultati d'ascolto.

Il programma, con una media del 28% di share sta continuando a dominare la scena anche in queste settimane di messa in onda contro Caduta Libera, il game di Gerry Scotti trasmesso su Canale 5.

Tuttavia, la fascia del preserale di Rai 1 non resterà "orfana" a lungo di un quiz, dato che dal 31 ottobre in poi e per i mesi a seguire, è previsto il ritorno de L'Eredità, lo storico programma condotto per il quinto anno consecutivo da Flavio Insinna.

Una staffetta che sicuramente non deluderà i telespettatori della rete ammiraglia, pronti a seguire le nuove puntate de L'Eredità in attesa dell'estate per la nuova stagione di Reazione a catena, entrambi diventati due colossi della programmazione televisiva Rai.