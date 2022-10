Quella dal 17 al 21 ottobre sarà una settimana ricca di emozioni per i telespettatori che seguono con attenzione le vicende di Un altro domani. Nelle puntate della settimana, si parlerà soprattutto di Julia, che sarà alle prese con problemi economici, anche se sul finire della settimana la donna scoprirà che in realtà qualcuno ha saldato il debito che lei aveva nei confronti della madre. Nel frattempo Cloe organizzerà una fuga in Guinea, e Maria ne sarà all'oscuro. Angel, disperato, parlerà con Alicia.

Puntate 17 e 18 ottobre

Nella puntata del 17 ottobre si parlerà di Angel, che sconfortato parlerà con Alicia: quest'ultima cercherà di rassicurare l'uomo, ci riuscirà?

In attesa di scoprirlo, Diana per caso troverà una calza appartenente ad un uomo sotto il letto su cui dorme Julia. Questo la insospettirà e così la donna penserà subito che la figlia possa aver avuto una relazione intima con qualche uomo che lei non conosce.

Non capirà nemmeno perché lei abbia ipoteticamente portato uno sconosciuto a casa sua. Così, per toglierli tutti i dubbi, in giro chiederà ad amici e conoscenti se ne sanno di più sulla questione riguardante la figlia. Diana sembrerà letteralmente impazzire alla notizia che la figlia sia stata con qualcuno, e quindi cercherà in tutti i modi di capire cosa sia in realtà successo.

Nella puntata del 18 ottobre, invece, Julia ha raccolto tutto quello che le apparteneva, segno di resa: la donna sembrerà accettare la sconfitta, in quanto non sa come restituire i soldi alla madre.

Con sua grande sorpresa, sul punto di partenza scoprirà che qualcuno ha pagato per lei, quindi il debito si è estinto. Lei potrà restare.

Episodi mercoledì 19 e giovedì 20 ottobre

Nonostante la buona notizia, Julia dovrà convivere con alcuni problemi di salute: mancanza di forze e stanchezza, segnali emersi negli ultimi giorni per via probabilmente dei problemi economici che la donna doveva risolvere.

Nella puntata del 19 ottobre, la donna apprenderà da cosa sono stati scatenati realmente questi problemi. Adesso Julia è la sola proprietaria della sua bottega, per questo sarà felice.

Spazio anche a Maria, preoccupata per Cloe, che ormai da diversi giorni continua a non rispondere ai suoi messaggi e lo farà anche nelle prossime puntate.

Ma Maria scoprirà che Cloe sarà impegnata con un viaggio: direzione Madrid, con l'obiettivo di vedere Dani.

Nel frattempo, Ines e Angel in Africa temeranno che Alicia possa smascherarli e dire a qualcuno che i due stanno insieme e si trovano proprio in Africa. Se così fosse, i due dovrebbero lasciare una volta per sempre e questo li getterà in un profondo stato di ansia.

Puntata 21 ottobre 2022

Nell'ultima puntata della settimana, tutti attenderanno una ricorrenza molto importante, ovvero la festa in cui Victor chiederà a Carmen di sposarlo. Un momento molto attesa, anche la ragazza non avrà intenzione di dire di sì all'uomo in quanto ha già pianificato di lasciare il paese, in direzione Guinea, con Kiros. Questa decisione potrebbe gettare nello sconforto lo stesso Victor. Infine, spazio a Sergio che cercherà in qualche modo di tornare con Julia: l'uomo riuscirà nel suo intento.