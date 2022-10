Molte novità per i telespettatori della soap Beautiful. Stando alle anticipazioni americane, relative alle puntate che andranno in onda negli USA dal 24 al 29 ottobre 2022, si parlerà soprattutto di Finn, che si dimostrerà molto adirato con il papà, che gli chiederà di consentire a Sheila di poter tenere il nipote Hayes almeno per una volta, con la promessa che sia l'ultima.

Finn non vuole ascoltare il padre

Finn sarà tra i protagonisti delle prossime puntate americane. L'uomo verrà raggiunto proprio da Jack, che approfitterà dell'assenza di Steffy, lontana per questioni di lavoro.

Il padre di Finn chiederà all'uomo di parlare con Sheila, dicendole di poter tenere Hayes solamente per una volta, poi dovrà sparire dalle loro vite.

Ma Finn non vorrà ascoltare il padre, e si arrabbierà con lui proprio per questo motivo. Finn non avrà intenzione di venir meno alla promessa fatta a Steffy, e non vorrà che Sheila si avvicini alla loro famiglia, nemmeno per una sola volta.

Così, Sheila si presenterà a casa di Finn, e sfruttando l'appoggio di Jack, chiederà di poter entrare, forse per vedere Hayes per l'ultima volta. Tutto ciò mentre Steffy avr à un imprevisto con il suo viaggio di lavoro: il jet su cui viaggia con Hope è in ritardo per via delle brutte condizioni meteorologiche.

Brooke e Ridge si presentano a Villa Forrester

Alla vista di Eric e Quinn insieme, Brooke e Ridge, che si presenteranno a Villa Forrester, inizieranno a storcere il naso. Ridge sarà molto infuriato, soprattutto quando Quinn dirà che ha ricevuto il perdono da parte di Eric.

Successivamente Eric dirà di aver spinto la stessa Quinn nelle braccia di Carter, prendendosi quindi parte delle responsabilità.

Poi Ridge e Brooke scopriranno che Eric ha annullato in realtà il divorzio con Quinn.

Così, Ridge sarà convinto che Quinn si sia presa gioco di Eric, manipolandolo. In tutto questo frastuono, Brooke cercherà di parlare con Carter, chiedendo se in realtà è veramente interessato a Quinn. La riposta sarà quella di voler vedere tutti felici.

Steffy trova Sheila nella sua abitazione

A causa degli imprevisti di viaggio, Steffy annullerà l'impegno di lavoro, lascerà l'aereo e si dirigerà a casa, dove però troverà Hayes avvolto nelle braccia di Sheila. Una visione che manderà la donna su tutte le furie, tanto che cercherà di strappare il bambino alla donna.

Steffy chiederà spiegazioni a Finn, che a malincuore alla fine ha scelto di cedere alle pressioni del padre. Steffy però non riuscirà a giustificarlo, soprattutto dopo quanto scoperto su Sheila. Quest'ultima cercherà un confronto con la giovane, cercando di farla ragionare. Niente da fare, perché la situazione si farà più pesante quando Steffy confesserà di voler presentare un’ordinanza restrittiva contro di lei.