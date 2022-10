Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1, la strada verso l'annullamento del matrimonio di Gloria ed Ezio si presenterà piena di ostacoli. L'uomo non saprà più dove sbattere la testa, visto che il suo unico obbiettivo sarà quello di sposare Veronica, per questo motivo chiederà una mano a un'alleata impensabile: Adelaide.

Ezio non vuole recuperare il rapporto d'amore con Gloria

Nonostante Gloria abbia detto a Ezio di essersi pentita di aver perso, con la sua fuga, il loro grande amore, lui non avrà nessuna intenzione di fare un passo indietro con il progetto di sposarsi con Veronica Zanatta.

Con Gloria non ci sarà nessun tipo di riavvicinamento in vista, nonostante sia ormai una donna libera, visto che ha ottenuto la grazia ed è uscita dal carcere.

La scarcerazione, è quindi la "disponibilità" di Gloria, non impedirà all'uomo di proseguire con la richiesta dell'annullamento del matrimonio alla Sacra Rota. Tutto ciò avverrà nonostante Ezio sia abbastanza disponibile nei confronti della moglie. Infatti sarà lui stesso, insieme alla figlia, ad accompagnare Gloria dai colleghi del Paradiso dopo la scarcerazione.

Adelaide non vede di buon occhio la famiglia Colombo

Ora per Ezio ci sarà un ostacolo da superare: Gloria non è più una condannata e questa cosa è ovviamente un limite per la richiesta di annullamento.

Nonostante tutti i problemi, però, Ezio non si arrenderà e la sua perseveranza lo porterà a chiedere aiuto a un'alleata inaspettata: la contessa Adelaide di Sant'Erasmo.

Quest'ultima, infatti, non è un'estimatrice della coppia Marco-Stefania, soprattutto per i problemi che Gloria ha avuto con la giustizia, e diverse volte ha cercato di "tarpare le ali" ai due ragazzi, come quando ha provato a impedire a Gloria di partecipare alla festa di fidanzamento della figlia, cercando di ostacolare il direttore del carcere nel concederle un permesso.

Tutto è stato fatto, ovviamente, all'insaputa di Marco, che è venuto a conoscenza della cosa dalla zia in quanto la donna era sotto le minacce di Umberto. Adelaide ha poi cercato di riconquistare la fiducia del nipote portando Brunella Gasperini alla presentazione del libro di Stefania.

Adelaide aiuterà Ezio a 'separarsi' da Gloria?

A ogni modo, nelle prossime puntate, Adelaide si ritroverà ad andare incontro alla richiesta di Ezio e bisognerà capire se la contessa si renderà effettivamente disponibile per esaudire la sua richiesta.

Ci saranno anche altre problematiche che potrebbero mandare a monte il piano di Ezio. Infatti la notorietà del libro di Stefania e la scarcerazione di Gloria, porterà la storia della famiglia Colombo sotto i riflettori, per questo motivo i giornalisti vorranno intervistare Ezio e la moglie, e scavare nel loro profondo.

Quando Veronica li vedrà inaspettatamente molto vicini, però, non la prenderà molto bene e il piano di Ezio rischierà di andare a monte proprio a causa di un'incauta rivelazione della sua fidanzata alla stampa.