Cambio programmazione in casa Rai dal prossimo novembre 2022. Diversi i titoli che chiuderanno i battenti nel palinsesto del prime time e in quello del daytime feriale della rete ammiraglia.

Questo è il caso di due fiction che vedono protagonisti due attori amatissimi dal pubblico e dagli spettatori di Rai 1. Trattasi di Serena Rossi e Lino Guanciale che, da qualche settimana, sono tornati in onda rispettivamente con Mina Settembre 2 e con Sopravvissuti.

Stop per Mina Settembre 2: cambio programmazione Rai novembre 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del prossimo novembre interesserà in primis la messa in onda di Mina Settembre 2, la seguitissima serie con Serena Rossi e Giuseppe Zeno.

Complessivamente sono sei le puntate di questo nuovo ciclo che ha debuttato il 2 ottobre in prime time su Rai 1, riuscendo subito a conquistare il 28% di share e superando il muro dei cinque milioni di affezionati spettatori.

L'ultima puntata di Mina Settembre 2 è in programma il 6 novembre, dopodiché calerà il sipario su questa seconda stagione.

Tuttavia, visto l'alto gradimento che la serie riesce ad intercettare sul pubblico della rete ammiraglia, non si esclude che i vertici della tv di Stato mettano in cantiere anche la terza stagione della serie televisiva.

Chiude Sopravvissuti con Lino Guanciale: cambio programmazione Rai novembre

Stessa sorte anche per Sopravvissuti, la nuova fiction del lunedì che ha segnato il ritorno in video di Lino Guanciale dopo l'esperienza poco entusiasmante con Noi - La serie, la fiction che lo ha visto protagonista in prime time nella passata stagione primaverile.

L'appuntamento con Sopravvissuti è composto da sei puntate e in questo caso giungerà al termine lunedì 7 novembre con la messa in onda della puntata conclusiva di questa prima stagione.

Resta da capire, però, se in questo caso la Rai deciderà di mettere in cantiere la seconda stagione: tutto dipenderà dagli ascolti che la fiction registrerà nel corso delle prossime settimane, dopo un esordio che non ha superato la soglia del 19%.

Reazione a catena sospeso e torna L'Eredità: cambio programmazione Rai

Novembre sarà anche il mese in cui non ci sarà più spazio per Reazione a catena, uno dei programmi di punta della stagione estiva di Rai 1, condotto da Marco Liorni.

Il game show quest'anno ha fatto gli "straordinari" in daytime, occupando lo slot del preserale anche durante i mesi di settembre e ottobre.

Tutto ciò ha comportato uno slittamento per L'Eredità, il quiz condotto da Flavio Insinna che quest'anno ritornerà in onda da lunedì 31 ottobre.

Di conseguenza, da quel giorno e per i mesi a seguire, Reazione a catena lascerà spazio all'Eredità, che andrà in onda tutti i giorni nella fascia delle 18:45 fino al Tg 1 delle 20.