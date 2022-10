Arrivano nuove notizie per i fan di Uomini e donne. Il 31 ottobre è il 1 novembre il programma di Maria De Filippi non andrà in onda su Canale 5. In occasione del ponte di Ognissanti, la trasmissione dei sentimenti si prenderà due giorni di vacanza, tornando regolarmente in onda da mercoledì 2 novembre. Stesso discorso anche per la soap tv Una vita e Amici di Maria De Filippi.

Uomini e donne sospesa il 31 ottobre e il 1 novembre

Uomini e donne continua a essere il programma più seguito del pomeriggio di Canale 5 e non solo.

Prossimamente il programma si prenderà una breve pausa.

Lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre, infatti Uomini e donne non andrà in onda. In occasione del ponte di Ognissanti, Mediaset ha deciso di rivoluzionare la programmazione del pomeriggio di Canale 5. Non sarà solo Uomini e donne a venire sospeso, ma anche altri programmi.

Ponte Ognissanti: cosa cambia nella programmazione di Canale 5

Nello specifico il temporaneo cambio di programmazione riguarderà anche un altro programma di Maria De Filippi, ossia il daytime di Amici. Anche l'appuntamento con la scuola del talenti verrà sospeso in occasione del ponte di Ognissanti. Inoltre anche la soap tv iberica Una vita non verrà trasmessa nelle giornate del 31 ottobre e del 1 novembre.

Uomini e donne, Una vita e il daytime di Amici, torneranno regolarmente in palinsesto a partire da mercoledì 2 novembre.

La fascia oraria che va dalle 14:10 e sino alle 16:30 per i giorni del 31 ottobre e del 1 novembre, verrà occupata da alcuni film del ciclo Inda Lingstrom e Rosamunde Pilcher.

La striscia quotidiana del Grande Fratello Vip, invece, non subirà nessuno stop e andrà in onda come sempre.

Uomini e donne: da dove riprenderà dopo il ponte di Ognissanti

Come accennato, da mercoledì tutti i programmi riprenderanno poi la normale programmazione. C'è una certe attesa per la messa in onda delle nuove puntate di Uomini e donne. Il pubblico vuole sapere cosa succederà tra Ida, Alessandro, Riccardo e Roberta. Il quartetto é stato grande protagonista delle ultime puntate trasmesse su Canale 5.

Dando uno sguardo alle ultime registrazioni, anche negli appuntamenti di novembre non mancheranno i colpi di scena. Ancora non é chiaro quali sentimenti ci siano tra i due ex fidanzati Ida Platano e Riccardo Guarnieri, ma quel che è certo è che le loro discussioni a centro studio, occuperanno ancora gran parte delle prossime puntate.