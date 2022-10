Non appena Terra Amara tornerà in onda, i colpi di scena saranno innumerevoli e si susseguiranno tenendo i telespettatori sempre sul filo del rasoio. Manca sempre meno per vedere sul piccolo schermo le nuove puntate: dal 14 novembre la soap turca si collocherà nella fascia oraria che va dalle 14:10 alle 14:45 circa, prendendo nel palinsesto il posto che per sette anni è stato di 'Una Vita', la quale chiuderà i battenti per sempre il 12 novembre. Le avventure del travagliato amore tra Zuleyha e Yilmaz torneranno a tenere banco e, in particolare, le anticipazioni provenienti dalla Turchia si concentrano sulla figura della protagonista femminile.

Zuleyha dovrà superare una serie di eventi che la metteranno a dura prova: sulla strada di Altun ci saranno tanti ostacoli e nemiche.

Zuleyha esce dal carcere

Seguendo la storyline di Terra amara, secondo le anticipazioni che provengono dalla Turchia, Zuleyha sarà spinta dal marito a compiere un gesto che la condurrà in carcere. Stanca dell'atteggiamento possessivo e violento di Demir, che le sottrarrà i figli Adnan e Leyla e la rapirà in un bosco, Altun si presenterà armata al cospetto del marito. A questo, punto la giovane non avrà ripensamenti e, dopo aver puntato la pistola carica contro Yaman, premerà il grilletto. Demir si riprenderà abbastanza velocemente ma ciò non eviterà a Zuleyha la prigione.

Fortunatamente non passerà molto temo prima che Zuleyha possa abbandonare il carcere dopo essere stata rilasciata dalle forze dell'ordine. Ma i problemi per Altun saranno tutt'altro che finiti. Mujgan, diventata già la moglie di Yilmaz, dopo aver scoperto che la sua 'rivale in amore' è tornata libera non esiterà ad ordine un piano contro di lei.

Accecata dalla gelosia, la dottoressa Hekimoğlu farà il modo di ritrovarsi da sola ad un appuntamento con Zuleyha, presentandosi armata.

Mujgan spara a Zuleyha

Tra Mujgan e Zukleyha si accenderà uno scontro che porterà la dottoressa Hekimoğlu a sparare a Altun. La moglie di Yilmaz non avrà ripensamenti neanche quando vedrà la donna ferita davanti a lei e non la soccorrerà andando contro anche alla sua deontologia professionale.

Il destino di Zuleyha si farà ancora più oscuro: la donna, non solo sarà agonizzante ma verrà portata via dal luogo della colluttazione dalla zia Behice, un personaggio nuovo e dai tratti diabolici di cui ancora il pubblico italiano non ha fatto conoscenza.

Cosa succederà a questo punto a Zuleyha? Per saperlo bisognerà le prossime anticipazioni turche di Terra amara e la messa in onda dei nuovi episodi, ma le anticipazioni rivelano che anche in questo caso l'aiuto di Yilmaz, vero amore di Zuleyha, si rivelerà fondamentale.