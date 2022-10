Can Yaman perde ascolti in prime time con Viola come il mare. Alla seconda puntata, la nuova serie del venerdì sera di Canale 5 crolla già dal punto di vista auditel, perdendo un bel po' di telespettatori rispetto alla puntata d'esordio.

E così, mentre al debutto Can Yaman era riuscito a tener testa agli ascolti di Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti, questa volta è stato proprio il varietà trasmesso in diretta su Rai 1 ad avere la meglio dal punto di vista auditel, vincendo a mani basse la sfida ascolti del venerdì.

Crollano gli ascolti per Can Yaman su Canale 5: Viola come il mare perde tanti spettatori

Nel dettaglio, la prima puntata di Viola come il mare aveva registrato ottimi ascolti in prime time, riuscendo a toccare la soglia dei 3,5 milioni di spettatori e uno share superiore al 20% su Canale 5.

La seconda puntata trasmessa venerdì 7 ottobre, però, non ha confermato lo stesso boom di ascolti in prime time.

La serie televisiva con protagonista Can Yaman ha registrato un significativo calo del numero di spettatori, fermandosi ad una media di poco superiore ai 2,8 milioni di spettatori e uno share complessivo che ha toccato il 17,50%.

Rispetto al dato della prima puntata, la fiction con la coppia Yaman-Chillemi ha perso più di mezzo milione di spettatori e quasi 3 punti percentuali di share.

Tale e Quale Show vince: Carlo Conti batte Can Yaman in prime time

Il crollo ascolti di Viola come il mare non è passato inosservato, soprattutto alla luce degli ottimi risultati registrati in prime time da Tale e Quale Show che, rispetto alla scorsa settimana, è nettamente cresciuto dal punto di vista auditel.

Il varietà condotto da Carlo Conti ha registrato una media di 3,6 milioni di spettatori in prime time, riuscendo a toccare il 22,60% di share con picchi che hanno raggiunto anche il 26% durante la diretta.

E così Carlo Conti ha vinto nettamente la sfida ascolti del venerdì sera, battendo la seconda puntata della serie che vede protagonista Can Yaman.

Riuscirà Viola come il mare a riprendersi nel corso delle prossime settimane oppure gli ascolti continueranno a calare settimana dopo settimana?

Critiche e polemiche su Can Yaman dopo Viola come il mare

In attesa di scoprire quello che sarà il verdetto ascolti delle prossime settimane, va detto che dopo le prime puntate di messa in onda della serie televisiva Mediaset, sui social non sono mancate le critiche e le polemiche.

In tanti hanno puntato il dito contro il livello di recitazione mostrato da Can Yaman e dalla sua partner artistica in questa serie televisiva, ritenendo che sarebbe per entrambi ben al di sotto delle aspettative.

"Questa fiction è molto deludente, lui recita davvero male", ha scritto un commentatore social dopo le prime puntate di Viola come il mare su Canale 5.