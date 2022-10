La vicinanza tra Adelaide e Marcello potrebbe diventare sempre più pericolosa nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1. La contessa infatti, negli ultimi mesi, ha aiutato Marcello nella sua scalata verso il successo, donandogli un soggiorno di tre mesi in Svizzera che gli ha consentito di approfondire i suoi studi a livello finanziario, favorendo il suo ingresso nel mondo degli affari.

Questo, però, sarà solo l'inizio. Anche se l'incontro con il banchiere non è andato nel migliore dei modi, a causa dell'inesperienza di Marcello, nelle prossime puntate Adelaide metterà su un piano, che le consentirà di spianare al giovane barman la strada verso il successo.

A Il Paradiso delle Signore si rivive la tragedia del Vajont

Infatti Adelaide comunicherà a Marcello che avrà l'opportunità di lavorare al fianco di uno dei più importanti banchieri d'Italia, ma tutto non sarà facile come previsto. Infatti il giovane, nonostante il nuovo impiego, non lascerà il suo lavoro nella Caffetteria insieme a Salvatore e per tale motivo si ritroverà a lavorare in una grande maratona di beneficenza.

Infatti all'interno della soap si rivivrà la tragedia del Vajont, ovvero il disastro ambientale che il 9 ottobre del 1963 ebbe come protagonista la frana che precipitò dal pendio del Monte Toc all'interno del bacino idroelettrico artificiale del torrente Vajont. La tracimazione dell'acqua provocò un'inondazione che coinvolse svariati paesi presenti nel circondario, causando la scomparsa di 1.917 persone.

Una tragedia immane che, rivissuta anche ne Il Paradiso delle Signore, sconvolgerà gli animi di tutti, per questo ognuno si attiverà per fare qualcosa e anche Marcello verrà coinvolto per preparare gli aiuti umanitari per gli sfollati.

Marcello si avvicina miracolosamente ad Adelaide

Anche Adelaide organizzerà una raccolta fondi e incaricherà Fiorenza di coinvolgere la banca Guarnieri.

Umberto, però, vorrà che sia la contessa stessa a fargli la proposta. Quando Marcello verrà a sapere di tale richiesta, si avvicinerà molto ad Adelaide e le consiglierà di dimenticare Umberto. Forse tra i due nascerà una vera amicizia e non è detto che potrebbe anche sbocciare l'amore.

Anche Adelaide si sentirà in dovere di dare qualche consiglio a Marcello, infatti gli dirà che se vuole veramente fare una carriera nel mondo della finanza, forse dovrebbe lasciare definitivamente il suo lavoro alla Caffetteria.

Salvatore conosce bene il suo amico e intuirà che voglia lasciarlo da solo nella gestione del punto ristoro. Ovviamente non la prenderà per niente bene e si lascerà andare alla disperazione.