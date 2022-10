Una vita si avvia verso il gran finale di stagione. Nelle puntate in onda dal 31 ottobre al 5 novembre ci saranno buone notizie per la simpatica domestica Casilda. Lei, Fabiana e Servante, infatti, vinceranno una cospicua somma di denaro alla lotteria. Intanto Felipe si dichiarerà pubblicamente a Dori, alla quale chiederà di sposarlo. Proposta che verrà accettata dalla donna. Guai invece per Genoveva, la quale accuserà un malore. Vicino a lei la figlia Gabriela, la quale cercherà di impedire che la madre venga visitata da un altro medico. Cosa nasconde la ragazza?

Casilda diventa ricca grazie alla lotteria: anticipazioni Una vita

Una vita sta volgendo al termine, infatti mancano ancora pochissime puntate al gran finale di stagione. Dando uno sguardo a ciò che andrà in onda dal 31 ottobre al 5 novembre, Casilda sarà al settimo cielo dopo aver scoperto di aver vinto alla lotteria, insieme a Servante e a Fabiana. La domestica non smetterà di pensare a cosa fare con i soldi vinti. Servante e Fabiana decideranno, invece, di andare in vacanza per qualche giorno. Alodia intanto, dopo aver scoperto le infedeltà del marito Ignacio, tornerà a stare a casa di Bellita e Josè.

Genoveva ha un malore: Trame Una vita 31 ottobre-5 novembre

Nel corso delle nuove puntate di Una vita, Ignacio cercherà di farsi perdonare da Alodia, ma i suoi tentativi non avranno successo.

Nel frattempo Guillermo e Azucena scopriranno, dai commenti di vicini, che Pascual e Hortensia hanno una relazione. Brutte notizie in arrivo per Genoveva. La donna si sentirà male, e sarà la figlia Gabriela a starle vicino e a occuparsi di lei personalmente. Marcelo però, sospetterà della ragazza e suggerirà a Genoveva di consultare un altro medico.

Gabriela, però, riuscirà a convincere la madre a non farlo. Cosa starà nascondendo la ragazza?

Felipe chiede a Dori di sposarlo, lei accetta: puntate finali di Una vita

In questo finale di stagione ci saranno delle novità anche per Felipe e Dori. Quest'ultima chiederà all'avvocato di accompagnarla a Ginevra. Dal canto suo Felipe sorprenderà tutti, compresa Dori, quando organizzerà un incontro con i suoi amici a casa sua.

In questa occasione si dichiarerà pubblicamente a Dori e le chiederà di sposarlo. Dori accetterà di diventare sua moglie per la gioia di Felipe e di tutti i presenti. Resta da capire se i due rimarranno ad Acacias o se e andranno a vivere a Ginevra. Tutte le risposte arriveranno negli episodi in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato, nel consueto orario delle 14:10. Il finale di stagione verrà trasmesso il 12 novembre.