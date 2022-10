Una nuova settimana di appuntamenti con Il Paradiso delle Signore sta per iniziare. In questa settima stagione della soap televisiva, i telespettatori assisteranno ad alcuni nuovi ingressi. Tra le new entry c'è Clara, la nipote di Don Saverio. Il personaggio di Clara ha già fatto il suo ingresso all'interno della soap. Come gli appassionati telespettatori ben sapranno, Boscolo non ha suscitato la simpatia di Irene, fin dal suo primo arrivo. In un clima di tensione già esistente, la situazione tra le due potrebbe peggiorare ulteriormente per via di Alfredo.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: Clara dolce con Alfredo

Irene, non potendo sopportare Boscolo, ha fatto si che questa venisse licenziata da Vittorio. Solo in seguito, grazie allo zio, Clara è riuscita a farsi riassumere al Paradiso. Purtroppo però, la situazione tra Cipriani e Clara continuerà ad essere tesa, ma le cose potrebbero peggiorare ulteriormente. Il ritorno di un'ex personaggio del Paradiso complicherà la situazione. Si tratta di Alfredo Perico, tornato al grande magazzino ancora innamorato di Cipriani. Durante le puntate che stanno attualmente andando in onda, Alfredo ha ripreso a corteggiare Irene, al momento con scarsi risultati.

Irene infatti, sarà confusa tra i suoi sentimenti e la sua testa.

Le anticipazioni delle prossime puntate che andranno in onda, ci rivelano già che la situazione andrà a complicarsi proprio per causa di Clara. La nipote di Don Saverio si mostrerà molto dolce e affabile con Perico, tanto da creare tutti i presupposti per l'inizio di un nuovo triangolo sentimentale.

Spoiler Il Paradiso delle signore, nuove puntate: un nuovo amore per Adelaide

Le trame autunnali del Paradiso delle signore 7, ci svelano anche che Adelaide riuscirà finalmente a dimenticare Umberto. La Contessa, dopo aver scoperto della relazione tra il banchiere e la Ravasi, non ha smesso un secondo di cercare vendetta nei confronti dei due.

Per dare del filo da torcere a Ravasi e al suo consorte, ha acquistato alcune quote del Paradiso, cercando di rendere la vita lavorativa impossibile a Flora. Guarnieri e la fidanzata riusciranno però a resistere a tutte le angherie che di volta in volta Di Sant'Erasmo gli propinerà. Fortunatamente per il banchiere e la stilista, Adelaide riuscirà finalmente a mettere una pietra sopra al suo passato grazie all'arrivo di un nuovo uomo in grado di conquistarla. Di Sant'Erasmo si innamorerà perdutamente, riuscendo finalmente a ritrovare la serenità che da tempo aveva perso. Al momento però, non si sa chi sia quest'uomo misterioso che riuscirà ad entrare nelle grazie della Contessa.