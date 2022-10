Francesco Totti pare intenzionato a voltare definitivamente pagina: dopo la fine della relazione con Ilary Blasi, l'ex calciatore della Roma continua a frequentare Noemi Bocchi. In occasione del 46° compleanno dello sportivo, la coppia è stata immortalata insieme mentre si trovava in un ristorante di Santa Severa (in provincia di Roma).

La prima foto di coppia fra Francesco Totti e Noemi Bocchi

Il settimanale Diva e Donna ha pubblicato il primo scatto di Francesco Totti e Noemi Bocchi.

Il giorno del suo 46° compleanno, lo sportivo ha infatti deciso di festeggiare in un ristorante di Santa Severa a lui caro: al pranzo erano presenti Noemi Bocchi e i figli di lui Isabel, Christian e Chanel.

La coppia è stata immortalata mentre era intenta a salutare gli altri invitati alla festa. Altre foto li ritraggono al di fuori del locale.

Non ci sono conferme invece sull'ipotesi che la coppia si sia scambiata anche un bacio in pubblico. Per ora, Francesco e Noemi hanno deciso di non postare alcuna foto sui rispettivi profili social.

Il retroscena curioso sul ristorante

Insomma Francesco Totti - di fatto - sta vivendo sempre più alla luce del sole la sua nuova relazione sentimentale.

Intanto emerge una curiosità: il ristorante situato sul litorale laziale in cui Totti ha festeggiato il 46° compleanno è un luogo che l'ex calciatore frequenta da anni. Proprio qui, nel 2005, aveva fatto la sua proposta di matrimonio a Ilary Blasi, già in attesa di Cristian.

Sempre qui, il 19 giugno del 2020, i due avevano poi festeggiato il loro 15° anniversario di nozze.

Ilary Blasi sui social ironizza sugli orologi dell'ex marito

Se in queste ore Totti ha fatto parlare di sé per il primo scatto in compagni di Noemi Bocchi, Ilary Blasi non è da meno: la conduttrice tv romana è finita infatti al centro del Gossip per un video pubblicato su Instagram.

Scendendo nel dettaglio, Blasi ha pubblicato nelle Stories un video ironico mentre si trova all'esterno di un negozio che vende Rolex. Nella breve clip, Ilary ha deciso anche di taggare l' ex calciatore. Ovviamente il riferimento è alle dichiarazioni di Francesco, il quale in un'intervista rilasciata a settembre al Corriere della Sera aveva rivelato alcuni retroscena sulla rottura con Blasi. Tra questi, l'ex calciatore aveva affermato che Ilary - con la complicità del padre - avrebbe fatto sparire dalle cassette di sicurezze un'intera collezione di orologi di lusso.