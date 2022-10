Sara Manfuso si è ritirata dal GFVip7. Nella tarda serata di mercoledì 5 ottobre, la concorrente ha deciso di abbandonare il gioco. Il malessere dell’opinionista è arrivato con l’uscita di Marco Bellavia. La 35enne ha spiegato ai suoi compagni d’avventura di non riuscire più a stare all’interno della Casa perché non sta bene con sé stessa.

Sara lascia la casa del Grande Fratello

La giornata di mercoledì 5 ottobre per gli autori del GFVip7 è stata piuttosto complicata. La diretta dalla casa su Mediaset Extra (canale 55) non è stata disponibile per ore, a causa di un problema tecnico.

Ma non è tutto, Sara Manfuso ha deciso di lasciare il gioco.

La decisione della concorrente è maturata in seguito al ritiro di Marco Bellavia: il 57enne ha lasciato la casa a causa di un forte disagio. Durante la puntata di lunedì 3 ottobre, Sara aveva già manifestato il suo malessere. Parlando con Signorini, la diretta interessata aveva rivelato di non stare bene perché la lotta alle prevaricazioni e all’indifferenza sono stati suoi “cavalli di battaglia” da una vita. In puntata, Sonia Bruganelli si era detta meravigliata per l’atteggiamento di Manfuso, proprio perché da una concorrente come lei non se lo sarebbe mai aspettata. Signorini aveva invitato la 35enne a ponderare bene la sua decisione visto che dal punto di vista del gioco avrebbe potuto raccontare molto.

La motivazione della concorrente

Dopo avere preso la decisione di lasciare il GFVip7, Sara Manfuso ha voluto fare un breve discorso ai suoi compagni d’avventura. In primis, la diretta interessata ha ammesso di essersi trovata meglio con alcune persone rispetto ad altre. Successivamente la 35enne ha rivelato di non riuscire più a stare all’interno della Casa per via di quello che è accaduto con Marco Bellavia: “Devo stare bene con me e non tradire la mia storia”.

Manfuso ha precisato che lontano dai riflettori contatterà Marco e lo saluterà a nome di tutti i “vipponi”. Prima di uscire dalla porta rossa, la diretta interessata ha dichiarato di essere convinta che all’interno del GFVip7 tutti i concorrenti hanno dei valori e quindi li difenderà a testa alta: “Non siamo tutti delle m…” Infine, Sara Manfuso ha ribadito che gli attuali concorrenti del Reality Show sono tutte delle persone dignitose che lottano contro le ingiustizie.

Il breve percorso di Manfuso

Sara Manfuso aveva molto da raccontare al GFVip7. Da ragazza, la 35enne è stata vittima di violenza. Da quel giorno la diretta interessata ha iniziato una vera e propria battaglia contro l’indifferenza e contro i più deboli. L’esperienza all’interno della Casa è stata “pregiudicata” dall’atteggiamento indifferente di fronte alla sofferenza di Bellavia.