Francesco Totti ha deciso di parlare pubblicamente sulla fine del matrimonio con Ilary Blasi. In un'intervista delle scorse ore l'ex calciatore della Roma ha precisato di non essere stato lui il primo a tradire la moglie, spiegando che per la prima volta dopo 20 anni ha controllato il cellulare dell'ex moglie, dove ha scoperto una serie di messaggi con un'altra persona.

La versione di Totti

Al Corriere della Sera, Francesco Totti ha deciso di parlare della fine del matrimonio con Ilary Blasi.

Il 45enne ha precisato di essere intervenuto perché in queste settimane ha letto moltissime fake news.

In apertura l'ex capitano della Roma ha precisato: "Non è vero che sono stato io il primo a tradire". Poi ha spiegato che la sua priorità è quella di non vedere i tre figli soffrire. Come un fiume in piena, Totti ha siglato una sorta di "linea temporale" in cui ha segnato il momento dell'inizio della crisi con Ilasy Blasi: Francesco si sentiva smarrito perché si era ritirato dal calcio, poi è arrivata la scomparsa improvvisa del padre.

L'ex calciatore ha affermato: "Proprio quando avevo più bisogno di mia moglie, lei non c'è stata". Ammettendo comunque: "Ma anche io ho delle colpe, avrei dovuto dedicarle più attenzioni".

I sospetti su Blasi

Il "Pupone" ha confidato che dopo voci da persone fidate sui presunti tradimenti della moglie, ha iniziato a spiare il cellulare della 41enne dove ha trovato le prove di una terza persona che faceva da tramite: "Non mi faccia dire il nome, è una persona totalmente diversa da me".

Totti ha parlato anche della sparizione dei suoi orologi, sostenendo che Ilary Blasi insieme al padre avrebbe svuotato le cassette di sicurezza: "Ci sono anche alcuni Rolex di grande valore". Il 45enne ha rivelato che la moglie ha sempre parlato di regali, ma Totti sostiene che gli orologi spariti sono da uomo: "Mi rifiuto di pensare che sia per una questione di soldi.

Semmai, per dispetto..."

Prima di concludere l'intervista l'ex calciatore ha parlato della relazione con Noemi Bocchi, spiegando che la nuova fiamma lo ha salvato dalla depressione: "Lei è l'opposto di Ilary".

Per quanto riguarda la separazione, l'ex calciatore ha confidato di aver cercato in tutti i modi di trovare un punto d'incontro ma invano: Francesco sarebbe arrivato a proporre a Ilary di dividere la casa all'Eur visto che ha moltissime stanze, di viverci separatamente tre giorni per uno o di comprarne una vicina per Blasi, in modo che i figli non debbano essere sempre con una valigia in mano.

Richieste sempre rifiutate dalla conduttrice: "In casa vuole stare soltanto lei".

Francesco Totti afferma di sperare ancora di trovare un accordo con la moglie: "Poi non ci siamo più parlati, perché è partita con la sorella per la Tanzania. Una vacanza pagata da me".