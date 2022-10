Angela Chianello, alias Angela da Mondello, è stata esclusa dal pubblico del GF Vip. La signora palermitana, nota nel 2020 per aver dichiarato "non ce n'è coviddi", ieri sera sui social ha raccontato la disavventura vissuta in prima persona una volta arrivata fuori dalla casa di Cinecittà.

La donna ha raccontato di aver ricevuto via mail dei biglietti per prendere parte alla puntata serale del GF Vip di questo lunedì sera ma, all'ultimo momento, le hanno comunicato che non c'erano più posti disponibili, scatenando così la sua rabbia.

Angela da Mondello esclusa dallo studio del GF Vip

Nel dettaglio, Angela da Mondello durante la giornata di ieri 10 ottobre aveva informato i suoi fan social che avrebbe preso parte alla nuova puntata serale del Grande Fratello Vip 7 come ospite tra il pubblico in studio.

Un "sogno che diventava realtà" per la donna, al settimo cielo per poter partecipare a uno dei suoi programmi preferiti.

La donna ha raccontato di aver ricevuto la conferma in merito ai biglietti per la partecipazione alla puntata serale di questa settimana un bel po' di giorni fa e così, lunedì mattina si è messa in viaggio da Palermo per raggiungere la Capitale e presenziare alla diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Le lacrime di Angela sui social dopo essere stata fatta fuori dal GF Vip

Tutto sembrava andare per il verso giusto, fino a quando, pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, Angela da Mondello ha dovuto fare i conti con un' amara sorpresa.

La donna ha ricevuto un messaggio in cui veniva informata del fatto che la sua partecipazione come pubblico in studio al GF Vip era saltata ufficialmente per mancanza di posti disponibili.

Un verdetto amaro per la donna che, sui social, non ha trattenuto la sua rabbia arrivando perfino a scoppiare in lacrime disperata.

'Adesso basta, voglio delle spiegazioni', sbotta Angela dopo l'esclusione dal GF Vip

"Questa è una scusa bella e buona. Lo sapete perché? Perché sono Angela da Mondello", ha sbottato la donna in lacrime sottolineando il fatto che il suo unico intento era quello di assistere dal vivo a una puntata del Grande Fratello Vip e vivere le emozioni della diretta in studio.

"Non volevo entrare al GF Vip, io non sono una vip, anche se ho una popolarità molto alta", ha sottolineato la donna nel suo sfogo pubblicato sui social.

"Adesso basta, voglio delle spiegazioni. Sono venuta da Palermo per assistere alla trasmissione", ha sbottato ancora Angela, che non ha ovviamente gradito il trattamento che le è stato riservato dalla produzione del reality show di Canale 5.