Sono passati pochi giorni da quando Attilio Romita ha messo piede nella casa del GF Vip, ma sembra già essere diventato l'idolo dei social network. Il giornalista, infatti, sta conquistando sempre più fan con le sue dichiarazioni sopra le righe, come quelle che ha fatto l'altra sera in diretta contro Alfonso Signorini. L'ex volto del Tg 1 ha protestato per non essere mai stato interpellato dal conduttore, anzi ha ipotizzato di essere finito nel suo mirino e che presto potrebbe lasciare il gioco.

Aggiornamenti dalla casa del GF Vip

Il popolo di Twitter non ha dubbi: è Attilio la rivelazione del GF Vip 7.

In meno di una settimana, infatti, l'uomo è riuscito a sparare a zero su chiunque, da personaggi famosi che sono stati nella casa un anno fa ai Reali d'Inghilterra.

Il giornalista si è reso protagonista di alcuni momenti che sono diventati virali in poche ore, come quando l'altra sera si è lasciato andare a parole forti su colui che stava conducendo la seconda puntata del reality-show.

Tra una pausa pubblicitaria e l'altra, infatti, Romita ha protestato per l'atteggiamento a suo dire poco cordiale che Signorini avrebbe avuto nei suoi riguardi sin dall'inizio della diretta.

Rivolgendosi a Charlie in un momento di stop, l'ex volto del Tg 1 ha detto su Alfonso: "Ci sono cose che non sto capendo. Sembra che abbia deciso di farmi fuori.

Stasera non mi ha fatto dire nemmeno una parola, ha fatto finta che non ci fossi".

I fan del GF Vip dalla parte di Romita

Attilio si è interrogato a lungo sul perché Signorini non l'abbia considerato per nulla nella seconda puntata del GF Vip, e poi è arrivato alla conclusione che potrebbe essere già finito nel mirino del conduttore per le prime eliminazioni che ci saranno da qui alle prossime settimane.

Romita si è anche chiesto come mai non ha mai ricevuto indietro il contratto che ha firmato con Mediaset per partecipare al reality-show, cosa non insolita visto che sarebbe andata così anche a tutti gli altri personaggi famosi che sono entrati nella casa di Cinecittà tra il 19 e il 22 settembre.

"Sono stati loro a chiamarmi, hanno insistito.

Ora non capisco cosa c.. vuole da me Signorini", ha concluso l'ex conduttore del Tg 1 nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando in queste ore.

Le dichiarazioni censurate al GF Vip

Attilio è subito entrato nel cuore di quella fetta di pubblico che segue il GF Vip e lo commenta sui social network.

L'atteggiamento per nulla arrendevole che Romita ha avuto nei primi giorni da vippone, è piaciuto ai fan, che l'hanno immediatamente "adottato" promettendosi di sostenerlo e supportarlo da qui alla fine del programma.

Il giornalista, dunque, piace alla gente soprattutto per le cose anticonvenzionali che ha detto davanti alle telecamere da quando ha cominciato l'avventura.

In meno di tre giorni, infatti, l'uomo ha sparato a zero su: Giucas Casella (definito un "vecchio bavoso che l'anno scorso faceva la doccia con belle ragazze e allungava le mani"), la Regina Elisabetta II ("non capisco come si faccia a stimarla dopo tutto quello che ha fatto a Lady Diana") e la Royal Family in generale ("una famiglia in cui ci sono st...

e organizzatori di o...").

Contrariamente a quello che pensavano tanti, l'altra sera Signorini non ha toccato questi argomenti in diretta e quindi per Attilio non è arrivato neppure un piccolo rimprovero per aver parlato male dei Reali inglesi.

Alfonso ha preferito sorvolare e dare spazio a vicende meno serie come i pettorali di Amaurys Perez che si muovono a comando, l'amore platonico di Gegia per un ragazzo più giovane e lo yoga che fa Charlie Gnocchi tutte le mattine.