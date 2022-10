Nel post-puntata di lunedì 10 ottobre, Gegia e Antonella Fiordelisi si sono trovate ad avere un confronto. Nello specifico, la 24enne campana è tornata a ribadire di non avere gradito alcune frase della coinquilina nei confronti di Marco Bellavia. Per spiegare la sua versione dei fatti Gegia ha nuovamente punzecchiato, spiegando che l'ex concorrente del GFVip7 sta dimostrando di essere in perfetta forma. La frase pronunciata dalla comica, però, ha fatto arrabbiare Antonella, Pamela Prati ed Edoardo Donnamaria.

Gegia commette un nuovo scivolone

Terminata la diretta, Fiordelisi ha chiesto a Gegia perché abbia fatto il nome di Alberto De Pisis durante le nomination.

Anziché glissare la diretta interessata ha spiegato di trovare il coinquilino più freddo rispetto ai primi giorni di "convivenza forzata". Antonella ha confidato alla coinquilina di trovarla molto simpatica, ma non riesce a dimenticare l'atteggiamento avuto da Gegia con Bellavia: "È un peccato, preferivo che non mi facevi ridere". Successivamente Fiordelisi ha spiegato alla comica di trovarla insensibile, ma crede che Gegia abbia molto da raccontare su di lei. Secondo il punto di vista della 24enne campana, Gegia potrebbe essere diventata insensibile per alcune ferite del passato: "Io spero di sbagliami".

A quel punto Gegia ha fornito la sua versione dei fatti: "Ma non lo vedi quanto sta bene?

Siamo noi che stiamo male". La concorrente ha lasciato intendere che Marco Bellavia si sia ripreso dopo aver abbandonato la Casa del GFVip7.

gegia: non lo vedi come sta bene marco? lui sta bene noi qua stiamo male

edo: ma tu non puoi di ste cazzate po dici che uno si innervosisce #gfvip pic.twitter.com/K0WuPFUfbr — medusa 🧚‍♀️ (@FaTinaameta) October 11, 2022

La reazione degli altri concorrenti

Mentre Antonella e Gegia parlavano, anche Pamela Prati ed Edoardo Donnamaria si trovavano in cucina.

Nel sentire le parole della comica sull'ex coinquilino, Edoardo l'ha redarguita: "Ma non puoi dire queste cose". Anche l'ex diva del Bagaglino ha parlato di "frase infelice". In un secondo momento la concorrente romana è scoppiata in lacrime. Antonella Fiordelisi è apparsa in imbarazzo, ma Gegia ha prontamente spiegato che non c'entrava nulla la loro chiacchierata.

La conversazione tra le due si è conclusa, ma Fiordelisi si è detta pronta ad andare a parlare con Gegia per capire come mai si è comportata in quel modo con Marco Bellavia.

Utenti criticano la comica

Il punto di vista di Gegia non è piaciuto ad alcuni telespettatori della diretta h24. Su Twitter, un utente ha sostenuto che la comica stia continuando ad insultare l'ex concorrente. Un altro utente ha cercato di comprendere il punto di vista della donna: "Non ha tutti i torti, anche l'ex compagna di Marco ha detto qualcosa contro di lui". Infine, un telespettatore si è domandato perché i concorrenti continuino a cercare un dialogo con Gegia.