Nel giorno in cui è prevista una nuova puntata del GF Vip, sui social network ha cominciato a diffondersi un'indiscrezione su quello che dovrebbe accadere nel prossimo futuro. Amedeo Venza, tramite il proprio account Instagram, ha fatto sapere che una nuova concorrente dovrebbe essere Helena Prestes, vecchia conoscenza di Antonino e amica di Nikita. La modella sarebbe già in isolamento nell'attesa di debuttare tra le mura di Cinecittà tra pochi giorni.

Aggiornamenti sui protagonisti del GF Vip

Dovrebbe mancare pochissimo all'ingresso nella casa del GF Vip di nuovi concorrenti. Visti i ritiri e le squalifiche di ben quattro protagonisti della settima edizione, gli autori del reality Mediaset hanno deciso di "convocare" un bel po' di personaggi famosi per "ripopolare" il gruppo.

La mattina del 17 ottobre, Amedeo Venza ha usato i social network per svelare il nome di una candidata al ruolo di vippona.

Tra le storie che l'influencer ha caricato su Instagram nelle ultime ore, spicca quella in cui fa sapere che una vecchia conoscenza di Spinalbese starebbe per varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà.

"Helena Prestes è una nuova concorrente del Grande Fratello Vip. L'ex fiamma di Antonino, e amica di Nikita, è già in quarantena", ha raccontato il pugliese sempre tramite il proprio account.

Le parole sulla rottura con l'inquilino del GF Vip

Non è certamente la prima volta che Helena viene accostata al reality-show di Canale 5. Da quando si è saputo che a breve ci sarebbero stati nuovi ingressi nella casa, il nome della brasiliana ha impazzato su siti e riviste.

A favorire il possibile esordio della modella al GF Vip, sarebbe la sua conoscenza pregressa con un protagonista assoluto di questa edizione, Antonino Spinalbese.

Come dimostrano le foto che i paparazzi hanno scattato l'estate scorsa, i due hanno avuto un breve ma passionale flirt: la bella Prestes, infatti, sarebbe stata una delle prime ragazze che il vippone ha frequentato alla luce del sole dopo la separazione da Belen Rodriguez.

Intervistata di recente a Casa Chi sul perché è finita la relazione con il parrucchiere, Helena ha detto che su di loro c'era troppa pressione mediatica (pare fossero seguiti dai fotografi 24 ore su 24) e che l'uomo non era pronto ad una storia seria, visto che è padre da poco e dedica la maggior parte del suo tempo alla figlia Luna Marì.

Dinamiche amorose in arrivo al GF Vip

Stando a quello che racconta Venza, gli autori del GF Vip avrebbero deciso di mettere un po' in difficoltà Antonino facendo entrare nella casa un'ex fiamma, la modella con la quale sembra non sia rimasto in ottimi rapporti.

La bella Helena (concorrente di Pechino Express in coppia con Nikita Pelizon), dunque, avrebbe già iniziato il periodo di isolamento previsto per tutti i concorrenti del reality: al termine della quarantena (che dovrebbe durare al massimo 5 giorni), la ragazza potrebbe essere ufficializzata nel cast dalla viva voce di Alfonso Signorini.

Il debutto di Prestes nel programma di Canale 5, dunque, potrebbe avvenire già giovedì prossimo: nel corso della diretta prevista per quel giorno, Spinalbese potrebbe scoprire che d'ora in avanti dovrà convivere con una ex bellissima e dal carattere piuttosto vivace.

Il bel parrucchiere, comunque, già ora deve destreggiarsi tra tante donne che lo corteggiano: Ginevra gli lancia segnali di interesse dall'esterno (pare che Lamboghini sia in crisi col fidanzato Edoardo), Giaele lo stuzzica quotidianamente e Antonella ha flirtato con lui per far ingelosire Donnamaria.