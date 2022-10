Visto che in sole due settimane il cast del GF Vip ha perso quattro suoi protagonisti, si dice che presto dovrebbero esserci dei nuovi ingressi nella casa più spiata d'Italia. Gli addetti ai lavori, infatti, sarebbero alla ricerca di concorrenti interessanti e che smuovano le dinamiche all'interno del gruppo: per questo pare che in lizza per il ruolo di vippona ci sia un'ex fiamma di Antonino Spinalbese. Helena Prestes, già vista nell'ultima edizione di Pechino Express, potrebbe partecipare al reality di Canale 5, dove ritroverebbe l'amica Nikita e forse un altro suo ex (Daniele Dal Moro).

Aggiornamenti sul futuro del GF Vip

Le squalifiche di Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci, e i ritiri di Marco Bellavia e Sara Manfuso, hanno messo in difficoltà gli autori del GF Vip, che nel giro di una sola settimana hanno perso ben quattro concorrenti.

Per ovviare alle tante defezioni che ci sono state all'inizio di questa complicata edizione del reality Mediaset, si dice che gli addetti ai lavori sarebbero già alla ricerca di personaggi famosi da inserire nel gruppo di vipponi al più presto.

Un nome che sta circolando in queste ore sul web per il ruolo di futura new entry tra le mura di Cinecittà, è quello di Helena Prestes.

Il grande pubblico probabilmente non conoscerà questa ragazza, ma al mondo del Gossip è nota sia per recenti apparizioni televisive che per un paio di flirt con attuali inquilini della casa.

Il rumor sui protagonisti del GF Vip

La bella Helena, infatti, ha partecipato all'ultima edizione di Pechino Express in coppia con una concorrente del GF Vip 7: Prestes e Nikita Pelizon, infatti, hanno formato la coppia "Italia-Brasile" (si sono classificate al quarto posto).

La ragazza, però, durante l'estate è finita al centro del gossip per un fugace ma passionale flirt con un altro protagonista della settima stagione del reality Mediaset.

I paparazzi, infatti, hanno immortalato i baci che la modella si è scambiata con Antonino Spinalbese nel centro di Milano, effusioni che non hanno avuto un seguito.

La possibile nuova inquilina della casa più spiata d'Italia, però, conoscerebbe anche un altro vippone del cast di quest'anno: alcuni siti raccontano che tra Helena e Daniele Dal Moro ci sarebbe stata una frequentazione mai documentata né sulle riviste scandalistiche né sui social network.

Verifiche per una possibile imprecazione al GF Vip

dl alimentare le chiacchiere sul possibile debutto di Helena al GF Vip, sono stati gli ultimi contenuti che la stessa ha pubblicato sui social network: senza spiegare il motivo, infatti, la brasiliana si è localizzata a Roma e c'è chi è pronto a scommettere che a breve parteciperà al reality di Alfonso Signorini.

I fan del programma di Canale 5, dunque, sono quasi certi che a breve saranno presentati nuovi concorrenti, anche perché il cast ha perso quattro dei suoi protagonisti in appena 7 giorni.

Da sabato scorso, infatti, hanno lasciato il gioco: Marco Bellavia che si è ritirato per problemi personali, Ginevra Lamborghini che è stata squalifica per una frase rivolta al mental coach, Giovanni Ciacci eliminato dal televoto sempre come provvedimento per le cose dette e fatte a Marco, e Sara Manfuso che ha abbandonato perché non si trovava più bene nel contesto.

In queste ore, però, un quinto vippone potrebbe aggiungersi alla lista di coloro che hanno terminato l'esperienza al GF Vip prima del previsto. In un video che sta circolando sui social, infatti, si sente Amaurys Perez pronunciare quella che tanti sostengono sia un'imprecazione: il cubano potrebbe essere squalificato se le sue parole dovessero essere ritenute blasfeme.