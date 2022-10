Nuove confidenze tra i protagonisti del Grande Fratello Vip 7. Visto che l'amico Antonino è al televoto, Cristina teme possa essere eliminato: qualora questo accadesse, Quaranta ha già anticipato che lascerà con lui la casa. Chiacchierando con Elenoire su eventuali penali da pagare in caso di ritiro dal gioco, la vippona ha precisato che partecipa al reality solo per denaro che nel nel suo contratto sarebbe previsto un cachet quasi identico se dovesse essere ospite in studio anziché inquilina.

Aggiornamenti sul televoto del Grande Fratello Vip

Oggi, lunedì 17 ottobre, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip.

Tra i tanti temi che saranno affrontati in serata, c'è anche l'esito del televoto che è stato aperto giovedì scorso tra Antonino, Giaele e Nikita.

Quello che i concorrenti reclusi non sanno, è che non è prevista un'eliminazione: i tre in nomination, infatti, si contendono il ruolo di "preferito del pubblico" che nelle passate settimane è stato di Antonella Fiordelisi.

Parlando del verdetto che Alfonso Signorini comunicherà tra poche ore in diretta, Cristina si è lasciata andare ad un paio di interessanti riflessioni: la prima che lascerebbe immediatamente il gioco se l'escluso della serata dovesse essere il suo caro amico Spinalbese.

"Se esci te, esco anch'io. L'ho già detto in confessionale", ha esordito Quaranta nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando in queste ore.

Il retroscena sui guadagni al Grande Fratello Vip

"io qui ci sto solo per i soldi", ha proseguito Cristina prima che Elenoire le facesse notare che chi abbandona il gioco spontaneamente rischierebbe di perdere il cachet concordato con la produzione prima dell'ingresso nella casa.

La bionda concorrente, però, ha smentito la coinquilina sostenendo che nel suo contratto non ci sarebbero grosse differenze di guadagno se lei è vippona oppure ospite in studio come gli squalificati Ginevra Lambroghini e Giovanni Ciacci.

"Anche se me ne vado, i soldi li prendo eccome. Li prendo stando in studio", ha continuato a raccontare Quaranta ai compagni d'avventura.

"Nel mio contratto non c'è tanta differenza. Posso stare fuori e prendere poco meno".

Ferruzzi, invece, ha spiegato che se lei dovesse ritirarsi perderebbe molto denaro perché le sue partecipazioni alle dirette non verrebbero ricompensate come una sua settimana trascorsa tra le mura di Cinecittà.

Attesa per la nuova diretta del Grande Fratello Vip

Il discorso di Cristina sull'uscire dal gioco assieme ad Antonino, non sussiste perché stasera non ci sarà un'eliminazione.

Come ha anticipato il conduttore al termine della scorsa puntata del Grande Fratello Vip, il televoto che vede contrapposti Spinalbese, Giaele e Nikita è in positivo: i telespettatori sono chiamati a votare per il loro concorrente preferito, che diventerà automaticamente immune.

Stando ai pareri che i fan hanno espresso sul web in questi giorni, a giocarsela dovrebbero essere l'ex di Belen e la giovane Pelizon: quest'ultima non è ben voluta da un bel po' di coinquilini, e questo l'ha fatta entrare nel cuore del pubblico.

Un'altra tematica che dovrebbe essere affrontata questa sera in diretta, è il "caso Mark Caltagirone".

L'intervista che Eliana Michelazzo ha rilasciato a Verissimo in esclusiva, dovrebbe essere mostrata a Pamela Prati proprio nel corso della puntata di lunedì 17. La soubrette non sa che la sua ex agente ha parlato nel salotto di Silvia Toffanin, quindi gli autori sarebbero pronti ad informarla facendole vedere parte delle dichiarazioni che ha fatto contro di lei domenica pomeriggio.