Viste le "defezioni" delle prime due settimane, il cast del Grande Fratello Vip 7 potrebbe essere riassortito. Questo almeno è quello che sostiene Amedeo Venza in una storia pubblicata su Instagram e che ha cominciato a fare il giro del web nel primo pomeriggio dell'11 ottobre. L'influencer ha informato i fan del reality show che ben quattro personaggi famosi sarebbero già in isolamento in vista dell'imminente ingresso nella casa più spiata d'Italia: i nomi delle new entry selezionate dagli autori attualmente sono top secret.

Aggiornamenti sui protagonisti del GF Vip

Squalifiche, provvedimenti e televoti flash hanno diminuito in modo importante il cast della settima edizione del GF Vip: in appena quindici giorni, infatti, quattro concorrenti hanno lasciato il gioco, scombussolando un po' i piani degli addetti ai lavori.

Secondo quello che si vocifera, gli autori del format Mediaset sarebbero già pronti a inserire delle new entry nel gruppo di vipponi, dei personaggi famosi che andrebbero a colmare il vuoto lasciato da Marco Bellavia, Ginevra Lamborghini, Giovanni Ciacci e Sara Manfuso.

Anche se non si conoscono ancora i nomi dei futuri inquilini della casa più spiata d'Italia, pare che verranno presentati al pubblico molto presto, probabilmente già a partire dalla prossima puntata del 13 ottobre.

Rumor sul futuro del GF Vip

A proposito di questo argomento che sta tanto a cuore ai telespettatori, alcune ore fa Amedeo Venza ha lanciato un'indiscrezione.

Tramite il proprio profilo Instagram ha fatto sapere: "Quattro nuovi concorrenti sono già in quarantena. Entreranno due alla volta nelle prossime puntate".

L'influencer non ha svelato l'identità delle quattro celebrità che starebbero già affrontando un periodo di isolamento in albergo nel rispetto delle norme anti-Covid.

In base a quello che hanno raccontato gli attuali protagonisti del reality show, dovrebbero essere soltanto cinque i giorni da trascorrere in una stanza d'hotel da soli prima dell'ingresso tra le mura di Cinecittà.

Questa notizia potrebbe diminuire i tempi d'attesa dei fan del GF Vip, che già tra giovedì e lunedì prossimo potrebbero essere messi al corrente sulle new entry del cast della settima edizione.

Gli addii 'precoci' al GF Vip

Il cast del GF Vip 7 ha subito delle defezioni importanti all'inizio dell'edizione attualmente in onda.

Nel giro di una sola settimana, infatti, il pubblico ha assistito: alla squalifica di Ginevra Lamborghini per una brutta frase detta su Marco ("merita di essere bullizzato"), all'eliminazione di Giovanni Ciacci (decisa dai telespettatori con un televoto flash che coinvolgeva anche Gegia, Patrizia ed Elenoire), e ai ritiri di Marco Bellavia e Sara Manfuso.

Quattro concorrenti, dunque, hanno abbandonato il gioco in un lasso di tempo che solitamente prevede una sola esclusione definitiva. Anche se è passato quasi un mese dal debutto, non c'è ancora stata un'eliminazione "classica" per i vipponi, che sono andati incontro a provvedimenti disciplinari e a dietrofront di alcuni compagni d'avventura.

Chi vive ancora nella casa più spiata d'Italia, inoltre, è tutt'altro che tranquillo: quasi ogni giorno emergono lamentele da qualche inquilino che "minaccia" di ritirarsi per la mancanza degli affetti oppure perché le regole gli stanno strette.

L'ultimo ad aver pensato di lasciare il programma, è stato Luca Salatino: dopo aver litigato con Cristina per difendere la sua storia d'amore con Soraia, ha ripetuto spesso di voler tornare alla propria vita, ma per ora non l'ha ancora fatto.