Che al GF Vip stiano per arrivare nuovi concorrenti, appare ormai una certezza. Anche gli abitanti della casa più spiata d'Italia, infatti, nelle ultime ore hanno detto di essere a conoscenze dell'arrivo di qualche new entry dopo i ritiri e le squalifiche di un paio di settimane fa. Alberto e Giaele, in particolare, sostengono di sapere il nome di uno dei futuri vipponi. Alcuni telespettatori sono arrivati alla conclusione che al reality-show potrebbe partecipare Akash Kumar.

Aggiornamenti sul futuro del GF Vip

Dovrebbero essere almeno sei i personaggi famosi che nel prossimo futuro entreranno nella casa del GF Vip.

Da giorni, infatti, siti e riviste fanno ipotesi su chi saranno i nuovi concorrenti del reality Mediaset, coloro che avranno il compito di rimpiazzare i ritirati Marco Bellavia e Sara Manfuso e gli squalificati Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci.

Che a breve ci saranno degli ingressi tra le mura di Cinecittà, lo sanno anche i "reclusi". In una recente chiacchierata che hanno avuto in giardino, Alberto e Giaele hanno concordato nell'affermare che presto dovranno vivere sotto lo stesso tetto con una celebrità dal carattere particolare.

"Lui è bello, narciso, molto sicuro di sé", ha esordito De Pisis prima che la coinquilina De Donà supportasse la sua teoria su un modello che conoscono entrambi personalmente.

La descrizione dei 'reclusi' del GF Vip

Giaele ha raccontato di sapere per certo che la persona di cui si stava parlando avrebbe fatto il provino per il GF Vip mesi fa (esattamente come tutti quelli che sono entrati in gioco a metà settembre) e che ne sarebbe venuta a conoscenza poco tempo prima di venire "reclusa" a Cinecittà.

"Lui è un super narciso e il suo nome inizia con la A. Lo conosco da anni e ho anche avuto una cosa con lui. Se veramente lo fanno entrare, lasciamo stare", ha aggiunto l'influencer sul concorrente "misterioso".

Anche Alberto ha confermato la versione di Di Donà dicendo: "Nome con la A e lo conosci anche tu Elenoire. So che entrerà tra due settimane".

"Ha una storia molto attuale, incarna l'uomo narciso e insicuro", ha fatto sapere De Pisis senza svelare l'identità del personaggio famoso che dovrebbe varcare la soglia della porta rossa tra qualche puntata.

I commenti del pubblico del GF Vip

Anche se nella casa del GF Vip non è stato fatto il nome di colui che dovrebbe entrare in gioco tra un paio di settimane, molti spettatori sono arrivati alla conclusione che dovrebbe trattarsi di un modello dagli occhi blu che si è già fatto notare per una breve ma turbolenta partecipazione all'Isola dei Famosi.

"Akash rientrerebbe perfettamente nella descrizione. Se ha avuto una storia con Giaele, è davvero lui", "Oddio, pure Akash confermato", "Secondo me parlano di Kumar", "Se dovesse essere davvero lui quello di cui parlano, potrei urlare dalla gioia, sarebbe la persona giusta al posto giusto", questi sono solo alcuni dei pareri che i fan del reality-show hanno espresso sulla new entry che Alberto sostiene dovrebbe essere ufficializzata nel cast a breve.

Gli altri candidati al ruolo di nuovo concorrente del programma di Canale 5, sono: Dayane Mello (a Roma da alcuni giorni e beccata al telefono con Alfonso Signorini), Teresa Langella (ex tronista di Uomini e Donne e di recente nella capitale per un progetto di lavoro top secret), Max Bertolani (storico ex compagno di Pamela Prati), Helena Prestes (flirt estivo di Antonino Spinalbese e amica di Nikita), Umberto Smaila (cantante) e Patrizia De Blanck (alla sua seconda volta nella casa).