Crollano gli ascolti in casa Rai-Mediaset nella fascia del daytime. I dati d'ascolto del 18 ottobre 2022 evidenziano il flop per Bella Mà, il nuovo talk show condotto da Pierluigi Diaco che non sta ottenendo affatto buoni ascolti nella fascia del pomeriggio della seconda rete Rai.

Ascolti in calo anche per Pomeriggio 5, il talk show condotto da Barbara d'Urso su Canale 5 che non riesce a vincere la sfida contro La vita in diretta.

Calano gli spettatori anche del daytime di Amici di Maria De Filippi, battuto ampiamente da Il Paradiso delle signore 7.

Flop per Pierluigi Diaco: crollano gli ascolti su Rai 2

Nel dettaglio, il crollo ascolti Rai è decisamente allarmante per il nuovo programma di Pierluigi Diaco in onda nella fascia pomeridiana di Rai 2.

Bella Mà, nella giornata del 18 ottobre, ha ottenuto un ascolto di appena 239 mila spettatori pari al 3% di share. Il programma in queste prime settimane di programmazione non ha mai brillato dal punto di vista auditel, ottenendo ascolti compresi sempre tra il 2 e 3%.

A seguire, dati auditel disastrosi anche per Nei tuoi panni, il nuovo programma factual condotto da Mia Ceran che ottiene appena 135 mila spettatori e uno share dell'1,68%.

In prime time, invece, ascolti preoccupanti per il debutto della nuova stagione de Il Collegio in onda su Rai 2.

Nella serata del 18 ottobre, il docu-reality ha ottenuto una media di appena 980 mila spettatori pari al 5,94%, portandosi a casa il peggior debutto di sempre.

Il Paradiso delle signore 7 batte Amici 22 nella gara ascolti del pomeriggio

Crollano gli ascolti anche della fascia pomeridiana di Canale 5, che riesce a tirare un sospiro di sollievo solo grazie a Uomini e donne di Maria De Filippi che ottiene il 25% di share.

A seguire, invece, dati in netto calo per il daytime di Amici 22: la puntata di martedì pomeriggio ha ottenuto una media di appena 1,4 milioni di spettatori pari al 18,77%, seguito poi dal daytime del Grande Fratello Vip che ottiene un ascolto di soli 1,3 milioni di spettatori con il 17,28%.

La fascia oraria 16-17 viene vinta a mani basse da Il Paradiso delle signore 7: la soap opera di Rai 1 ha ottenuto un ascolto di ben 1,8 milioni di fedelissimi pari al 23,31% di share.

Numeri che hanno permesso alla serie di battere sia Amici 22 che il GF Vip 7.

Barbara d'Urso fa flop con Pomeriggio 5: crollano gli ascolti contro La Vita in diretta

Ascolti preoccupanti anche per Barbara d'Urso che, nelle ultime giornate, ha registrato un sonoro flop auditel con il suo Pomeriggio 5.

La puntata di ieri, ad esempio, ha ottenuto una media di appena 1,1 milioni di spettatori nell'anteprima e di 1,4 milioni nel programma vero e proprio che non è andato oltre la soglia del 16%.

Su Rai 1, invece, volano gli ascolti de La vita in diretta che arriva a toccare la soglia di 1,9 milioni di spettatori pari al 21,50%.