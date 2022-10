La settima edizione del GF 7 Vip sta per accogliere un po' di new entry: questo almeno è quello che si vocifera in rete da alcuni giorni, ovvero da quando siti e riviste hanno cominciato a fare i nomi dei principali candidati al ruolo di vipponi. Sarebbero almeno sei i personaggi, tra i quali Patrizia De Blanck, pronti a entrare nella casa più spiata d'Italia: tra questi figurerebbe anche un'ex concorrente, Dayane Mello, che sarebbe stata beccata mentre parlava al telefono con Signorini. I "reclusi", però, potrebbero dover presto convivere con alcune loro vecchie conoscenze, più precisamente gli ex di Antonino e Pamela.

Aggiornamenti sul futuro del GF Vip

Si rincorrono le voci sul cast del GF Vip 7, in particolare su quanti e quali saranno i personaggi famosi che entreranno in gioco dopo i forfait di Sara Manfuso, Ginevra Lamborghini, Marco Bellavia e Giovanni Ciacci. Stando a un'indiscrezione che si fa sempre più insistente sul web, le new entry che Alfonso Signorini presenterà nella prossime puntate dovrebbero essere almeno 6.

Il gruppo di vipponi, dunque, dovrebbe prepararsi ad accogliere sei celebrità che quasi certamente mineranno il già precario equilibrio che c'è tra le mura di Cinecittà. Un altro rumor sostiene che i nuovi protagonisti dovrebbero essere ufficializzati un po' alla volta, probabilmente a due a due, nel corso delle dirette che andranno in onda da fine ottobre.

I nomi dei possibili inquilini del GF Vip

Da quando ha cominciato a circolare il rumor sul possibile ingresso di ben sei nuovi concorrenti, fan e giornalisti si sono messi alla ricerca dei papabili vipponi. I nomi che in queste ore stanno serpeggiano in rete, sono quelli di personaggi che hanno avuto a che fare con gli attuali inquilini, oppure che sono già stati nella casa nel recente passato.

Una new entry della settima edizione, ad esempio, potrebbe essere Dayane Mello. La modella sarebbe stata intercettata da alcuni curiosi mentre chiacchierava al cellulare con Alfonso Signorini. Non è da escludere che la brasiliana accetti di rientrare in gioco a due anni dalla sua prima volta.

Un'altra vecchia conoscenza che potrebbe ricomparire tra le mura di Cinecittà, è Patrizia De Blanck.

La contessa è stata accostata alla nuova stagione del GF Vip sin dall'estate, ovvero quando ancora non si conosceva il cast ufficiale.

I vecchi amori che tornano al GF Vip

Nell'elenco dei possibili nuovi concorrenti del GF Vip 7 (che dovrebbero varcare la soglia della porta rossa già a partire dalle prossime puntate), figurano anche: