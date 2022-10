Dopo essere stata la preferita del pubblico per due settimane consecutive, Antonella sembra rischiare la "corona": le ultime mosse della ragazza nella casa del GF Vip, infatti, non convincono gran parte del pubblico, che si sta schierando con Edoardo sui social network. Fiordelisi ha chiuso la conoscenza affettuosa con Donnamaria e sta palesemente flirtando con Antonino anche davanti al suo "ex": tanti fan non approvano questo atteggiamento adolescenziale e lo sottolineano con pungenti tweet.

Aggiornamenti dalla casa del GF Vip

La prima coppia che si è formata all'inizio della settima edizione del GF Vip, sembra essere già un lontano ricordo.

Dopo uno scambio di battute e qualche bacio, Antonella ed Edoardo sono ai ferri corti: la ragazza si lamenta del poco carattere che starebbe dimostrando il romano, e lui non accetta che qualcuno gli dica cosa deve fare e dire.

Ad alimentare il gelo tra i due è l'interesse che Fiordelisi ha ammesso di provare per Antonino. Parlando col parrucchiere alla fine dell'ottava puntata, l'influencer ha confessato: "Mi piaci da quando siamo entrati, sei il mio prototipo e secondo me anch'io sono il tuo, solo che non lo dici".

La napoletana, poi, ha raggiunto Spinalbese a letto e ha trascorso con lui qualche minuto, il tutto dopo aver litigato per l'ennesima volta con Donnamaria.

Il comportamento che non piace al pubblico del GF Vip

Oggi, venerdì 14 ottobre, le telecamere del GF Vip hanno nuovamente sorpreso Antonella ed Antonino molto vicini. La 24enne si è seduta sulle gambe del ligure e ha cominciato a stuzzicarlo su un bagno da fare insieme in piscina, ovviamente da soli. Spinalbese è stato al gioco e ha proposto anche un massaggio reciproco in serata, con il benestare della coinquilina.

Insomma, i due hanno palesemente flirtato e il tutto è avvenuto davanti a Edoardo, che ha sentito e visto senza mai proferire parola. Intercettato Donnamaria in cucina, l'influencer l'ha di nuovo provocato complimentandosi ironicamente con lui per non aver avuto reazioni alla "scenetta" alla quale aveva appena assistito.

Il romano si è allontanato in fretta, ma non prima di commentare: "Non mi faccio prendere per il c...

da un'imbecille".

I pareri di chi guarda la diretta del GF Vip

Chi ha seguito il GF Vip nelle ultime ore, non ha potuto non esporsi per commentare l'improvviso avvicinamento di Antonella a un altro uomo della casa. "Lei è una bambina di 2 anni. Non mi sta più simpatica ormai", "Fiordelisi fa la scema con Antonino davanti ad Edoardo per farlo ingelosire. Mood quindicenne", "La piccola Anto non sa più cosa fare per farsi notare e scaturire una reazione, ma lui impassibile", questi sono solo alcuni dei pareri che gli spettatori del reality-show hanno postato in queste ore su Twitter.

La sensazione generale, è che la maggior parte dei fan del programma sia dalla parte di Donnamaria, anche perché la bella 24enne sembra flirtare con Spinalbese di proposito e soprattutto dopo aver litigato con il romano.

Quest'ultimo, però, ha già messo in chiaro il fatto che non si strapperà i capelli per quello che sta succedendo, anche perché non ha mai considerato Antonella la donna della sua vita.

Il pubblico del format di Canale 5, dunque, ora si aspetta di assistere a un insistente tentativo di approccio della giovane nei confronti del desideratissimo Antonino, che sembra essere entrato anche nelle mire di Giaele e Ginevra. La chiacchierata Lamborghini, ad esempio, l'altra sera ha lasciato intendere di essere in crisi col fidanzato proprio a causa di un interesse crescente verso l'ex coinquilino.