Elenoire Ferruzzi annuncia il suo ritiro dalla casa del Grande Fratello Vip e litiga furiosamente con gli autori nel confessionale. Nervi tesissimi all'interno della casa più spiata d'Italia, dove Ferruzzi ha perso il controllo della situazione.

Dopo essersi presa una cotta per Daniele Dal Moro, la concorrente ha cominciato a mostrare segnali di insofferenza all'interno della casa fino ad arrivare a un furioso litigio avvenuto in confessionale con gli autori del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Elenoire Ferruzzi annuncia il suo ritiro dal Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, durante le ultime settimane Elenoire si è avvicinata moltissimo all'ex tronista Daniele Dal Moro, tanto da rendersi conto di cominciare a provare un affetto per lui.

Il ragazzo, però, ha ammesso di non provare le stesse sensazioni nei confronti di Ferruzzi e di non voler andare oltre la semplice amicizia.

Parole che hanno fatto infuriare Elenoire, tanto da arrivare ad annunciare il suo ritiro dalla casa del Grande Fratello Vip 7.

"Tanto non lo direbbe mai. Gli uomini nemmeno se li metti sotto tortura direbbero: si sono attratto da una come lei. Daniele quale ca... tirerà fuori? Come volevasi dimostrare passerò per matta", ha sbottato Ferruzzi che si dice certa del fatto che Daniele provi attrazione nei suoi confronti, ma che non vorrebbe ammetterlo.

'Me ne vado da qui': Elenoire vuole lasciare il GF Vip (Video)

Sta di fatto che, dopo questa presa di coscienza, Elenoire ha cominciato a parlare del suo ritiro dalla casa del GF Vip, annunciando ufficialmente il suo addio al reality show.

"Io domani me ne vado da qui. Non faccio come gli altri che dicono e non fanno. Domani sono fuori.

Non sto scherzando, me ne vado davvero" ha affermato con grande sicurezza Elenoire parlando con i suoi compagni.

ELENOIRE CHE URLA E MANDA A FANCULO GLI AUTORI IN CONFESSIONALE #gfvip pic.twitter.com/krQA1lhN6v — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) October 25, 2022

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché durante la serata Elenoire è stata protagonista anche di un'accesissima sfuriata con gli autori del GF Vip che l'hanno convocata nel confessionale.

Elenoire litiga con gli autori del GF Vip: scontro nel confessionale

Probabilmente gli autori del reality show stavano provando a far ragionare Elenoire, quando a un certo punto si sono sentite le urla della donna che rimbombavano anche all'interno della casa stessa.

Antonino e Daniele si sono subito accorti di quello che stava succedendo, così come gli spettatori che in quel momento stavano seguendo la diretta del GF Vip su Mediaset Extra.

"Io no e allora ho travisato, ma vaf...." è quello che si è riuscito a comprendere da questo "sbrocco" notturno di Elenoire con gli autori del GF Vip.