Nella casa del Grande Fratello Vip 7 crescono le tensioni e, al centro delle dinamiche, finisce Cristina Quaranta che in queste ore ha perso le staffe "per colpa" della pasta integrale.

La concorrente, infatti, non ha gradito l'eccessivo acquisto da parte dei suoi compagni di gioco di un numero elevato di prodotti integrali, tanto da arrivare a sottolineare di essere una persona alla quale non piace mangiare sano.

Nervi testi nella casa del GF Vip: Cristina Quaranta sbotta per la pasta integrale

Nel dettaglio, stilare la lista della spesa crea sempre grandi discussioni tra i concorrenti di ogni edizione del Grande Fratello Vip.

Anche quest'anno non sono mancate le polemiche nel momento in cui i concorrenti si sono ritrovati a decidere quale tipo di pasta prendere per i loro pranzi e per le loro cene.

La maggior parte dei vipponi ha votato a favore della pasta integrale, scatenando però l'ira di Cristina Quaranta, la quale a differenza dei suoi compagni di gioco, ha ammesso di non essere una grande estimatrice di questo tipo di pasta.

'Io non mangio sano', sbotta Cristina Quaranta nella casa del GF Vip 7 (Video)

"Voi mangiate tutto integrale, io no. Io non mangio sano, io mangio di m.., mi piace mangiare di m...", ha sbottato Cristina Quaranta che si è ritrovata così sul piede di guerra insieme ai suoi compagni di gioco.

E a nulla sono servite le parole di Charlie Gnocchi, il quale ha provato a farla ragionare facendole presente anche il fatto che la pasta quest'anno viene offerta dallo sponsor presente all'interno della casa stessa.

Cristina: “Allora quei 2kg di pasta io adesso me li prendo e me li porto in camera, perchè tanto voi mangiate tutto integrale io no. Io non mangio sano, mi piace mangiare di merda”



Charlie: “Ma la pasta ce l’ha da lo sponsor”



Cristina: “Ma il sale non è lo sponsor”

⚰️⚰️ #gfvip pic.twitter.com/qjRJVMYs3b — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) September 28, 2022

Anticipazioni GF Vip nuova puntata 29 settembre

Insomma le discussioni sono sempre all'ordine del giorno all'interno della casa del GF Vip 7 e, in vista della quarta puntata serale del reality show in programma il 29 settembre su Canale 5, c'è da scommettere che non mancheranno i nuovi confronti.

Al centro dell'attenzione ci saranno non solo le dinamiche che sono nate nel corso di questi giorni all'interno della casa di Cinecittà, ma anche il ritorno di un volto della passata edizione.

Trattasi dell'ex opinionista del reality show Adriana Volpe, la quale rimetterà piede in studio per fare una "sorpresa" alla sua ex collega Sonia Bruganelli, dopodiché varcherà la soglia della porta rossa del GF Vip per fare una sorpresa anche al suo amico Giovanni Ciacci, tra i concorrenti di questa settima edizione.

Spazio poi anche alle nuove nomination che, questo giovedì sera, porteranno alla proclamazione dei primi concorrenti che rischieranno seriamente di lasciare la casa. Nella prossima puntata serale del GF Vip, infatti, è prevista la prima eliminazione dal reality show.