Riccardo e Ida saranno ancora protagonisti delle nuove puntate di Uomini e donne in onda su Canale 5. La storica coppia del trono over continua a essere al centro dell'attenzione e le anticipazioni, su quello che andrà in onda a novembre in tv, rivelano che i due si ritroveranno ancora una volta ai ferri corti.

Particolarmente inaspettata la decisione di Guarnieri che, a un certo punto, deciderà di lasciare lo studio del talk show Mediaset, costringendo Maria De Filippi a intervenire per sedare gli animi.

Ida, Riccardo e Alessandro si ritrovano ai ferri corti nelle nuove puntate di Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che Ida Platano sceglierà di portare avanti la sua frequentazione con il cavaliere Alessandro, che ormai sembra aver fatto breccia nel suo cuore.

I due hanno deciso di darsi questa seconda chance, ma nel momento in cui si ritroveranno a confrontarsi in studio, dovranno fare i conti con le intromissioni di Riccardo Guarnieri.

L'ex di Ida, sebbene abbia precisato più volte di considerare chiusa la sua storia d'amore con la dama, continuerà a prendere la parola in studio per fare commenti su quanto sta accadendo e si ritroverà così ai ferri corti con Alessandro.

Riccardo Guarnieri lascia lo studio nelle nuove puntate di Uomini e donne

Tra Riccardo e Alessandro, nel corso dei prossimi appuntamenti con Uomini e donne che presto arriveranno in onda su Canale 5, ci sarà spazio per un acceso confronto al termine del quale Guarnieri lascerà lo studio.

Le anticipazioni sul programma rivelano che Riccardo andrà via abbandonando così la registrazioni del talk show di Maria De Filippi e ancora una volta "la colpa" sarà di Ida.

Il motivo? Riccardo dirà di aver fatto questo gesto perché durante il momento dello scontro verbale con Alessandro, Ida non lo ha difeso.

Di conseguenza il cavaliere preferirà uscire di scena e abbandonare lo studio, ma a quel punto sarà Maria De Filippi a prendere la parola.

Maria De Filippi interviene dopo l'addio di Riccardo: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni sugli appuntamenti di Uomini e donne del mese di novembre 2022 rivelano che la conduttrice del talk show dei sentimenti proverà a far ragionare Riccardo e, dopo la sua uscita dallo studio, lo manderà a chiamare.

Alla fine, su richiesta della stessa Maria, Riccardo tornerà di nuovo in studio e sarà ancora una volta al centro dell'attenzione per le sue discussioni infinite con Ida e Alessandro.

Si arriverà a mettere un punto definitivo a questa storia d'amore tra la dama siciliana e il cavaliere pugliese?

Volano gli ascolti di Uomini e donne con le vicende di Ida, Riccardo e i protagonisti over

Intanto gli ascolti continuano a premiare le intricate vicende dei vari protagonisti del trono over, che tutti i giorni appassionano una media di oltre 2,6 milioni di fedelissimi su Canale 5.

Con uno share che in queste ultime settimane ha toccato anche la soglia record del 28%, il talk show di Maria De Filippi non conosce alcun tipo di rivale nella sta fascia di messa in onda, riuscendo a staccare la concorrenza di oltre 12-14 punti percentuali.

Le puntate con maggior ascolto sono proprio quelle incentrate completamente sulle vicende delle dame e dei cavalieri del trono over, i quali riescono a far presa maggiormente sul pubblico rispetto ai protagonisti giovani del trono classico, che sembrano non riuscire a far impazzire gli spettatori di Uomini e donne.