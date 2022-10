Continuano i commenti di Gegia sulla situazione personale di Marco Bellavia. Anche se il mental coach ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip da circa dieci giorni, l'attrice parla ancora di lui e delle conseguenze che ha avuto il suo ritiro sul resto del cast. All'attrice che ha sostenuto che l'ex vippone starebbe meglio di tutti, hanno risposto a tono prima Edoardo e poi Antonella, entrambi contrariati per l'ennesima battuta sul presentatore in difficoltà.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Quando mancano poco più di 24 ore a una nuova puntata del Grande Fratello Vip, Gegia è tornata al centro dell'attenzione per l'ennesima battuta infelice che ha fatto su Marco Bellavia.

L'attrice si stava confrontando con Antonella sul video messaggio che l'ex coinquilino gli ha fatto recapitare, quello che è stato trasmesso su Canale 5 nel corso della diretta di lunedì scorso.

Nel sentire Fiordelisi domandarsi come sta vivendo il mental coach da quando ha lasciato le mura di Cinecittà, l'attrice ha detto: "Non lo vedi che lui sta bene, siamo noi che stiamo male".

Se l'influencer non ha ribattuto a queste parole, Edoardo non è riuscito a trattenersi ed ha sbottato: "Tu dici queste ca...? Poi dici che uno si innervosisce".

Nomination eliminatoria al Grande Fratello Vip

Non è la prima volta che Gegia viene ripresa dalle telecamere del Grande Fratello Vip mentre commenta la situazione di Marco.

Alcuni giorni fa, ad esempio, l'attrice ha fatto una confidenza a Charlie sul suo ex compagno di stanza: "Lui voleva 'fare cose', per questo gli ho detto che non stava bene. Tutto è partito da lì".

Adesso bisogna vedere come verrà valutato l'atteggiamento di Gegia dagli spettatori, infatti è al televoto con Giaele, Attilio, Nikita e Charlie, e giovedì sera il meno votato dovrà abbandonare il gioco, diventando il primo vero eliminato della settima edizione.

La frase sulla preferita del pubblico del Grande Fratello Vip

Quelle su Marco Bellavia non sono le uniche frasi sopra le righe che ha pronunciato Gegia da quando è una concorrente del Grande Fratello Vip 7.

Al termine della puntata di lunedì scorso, ad esempio, è stata ripresa dalle telecamere mentre commentava in maniera colorita la decisione che ha preso Antonella Fiordelisi di mandarla al televoto.

Dopo essere stata eletta la preferita del pubblico (con la percentuale del 42% dei voti su otto vipponi), la ragazza ha dovuto "condannare" uno dei sette colleghi a rischio alla nomination eliminatoria della diretta di giovedì.

L'influencer ha optato per Gegia (anche se era indecisa con Giaele) e quest'ultima, parlando con i coinquilini, ha sbottato dicendo: "Io non ho preso voti, mi ha mandata in nomination quella zoc...".

Le parole forti che l'attrice sta rivolgendo ai compagni d'avventura non sono molto apprezzate, quindi non è escluso che domani sera tocchi proprio a lei lasciare definitivamente la casa per volontà del pubblico.

A breve, inoltre, Marco potrebbe fare ritorno a Cinecittà sia per un'intervista in studio con Alfonso Signorini che per un confronto con il gruppo.