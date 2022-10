Tanti colpi di scena avverranno in occasione delle nuove puntate di Una vita, trasmesse a breve su Canale 5. Le trame della soap opera, provenienti dalla Spagna rivelano che verrà svelata la natura del legame tra Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e Gabriela, la figlia appena arrivata ad Acacias 38.

Una vita, anticipazioni: Genoveva ha un aborto spontaneo

Le anticipazioni di Una vita annunciano che Genoveva si troverà ad interagire con Gabriela quando mancheranno soltanto dieci appuntamenti al gran finale della soap opera. La donna, infatti, verrà informata da suo cugino che zia Enriqueta ha rivelato alla ragazza un segreto mentre si trovava sul letto di morte, che invece doveva portarsi nella tomba.

La Salmeron apparirà molto destabilizzata davanti a tale notizia e per questo arriverà ad ingerire un intero flacone di sonniferi che le provocheranno un aborto spontaneo. Dall'altro canto, Aurelio verrà ritenuto morto dopo essere rimasto coinvolto nell'incendio dei suoi laboratori quando finirà nella trappola organizzata da Rodrigo.

Gabriela giunge ad Acacias 38 per avere un confronto con la madre

Nelle puntate Spagna di Una vita, Genoveva non apparirà per nulla addolorata per la presunta morte di Aurelio, che aveva architettato di far fuori con l'aiuto di Rodrigo attraverso il gas nocivo da lui prodotto. Nel frattempo, la cuoca Luzdivina noterà che la sua padrona osserva una foto di una neonata dall'oscura identità.

La giovane, a questo punto, correrà subito ad informare Marcelo, che però non saprà darle altre informazioni in merito. Ma ecco, arrivare il colpo di scena: Gabriela giungerà all'improvviso ad Acacias 38 per avere un confronto con Genoveva ossia sua madre.

La Salmeron ha abbandonato sua figlia da neonata alle cuore di zia Enriqueta

Ben presto, i telespettatori scopriranno che la darklady aveva abbandonato sua figlia da neonata alle cure della zia Enriqueta, che l'aveva cresciuta come se fosse sua visto l'impossibilità di accudirla. Inoltre, si scoprirà che la Salmeron aveva da sempre contribuito economicamente ad accudire Gabriela sia per la sua cresciuta che istruzione.

Proprio per questo, la nuova arrivata non sembrerà provare rancore nei confronti della madre, in quanto le rivelerà che la zia non le ha fatto mancare mai niente e l'ha trattata molto bene. Tuttavia, questo non placherà i rimorsi di coscienza di Genoveva, la quale non era mai riuscita ad andare a trovarla in quanto vittima di attacchi di panico ogni volta che cercava di raggiungerla. Inizialmente, sembrerà che Gabriela si arrivata ad Acacias 38 per approfondire la conoscenza della madre, se la verità fosse ben altra.