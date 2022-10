Quando mancano poche ore ad una nuova puntata del GF Vip, sui social network si parla esclusivamente di quei concorrenti che stanno vivendo male tra le mura di Cinecittà. Se Nikita è isolata e presa in giro da alcuni inquilini come Elenoire, Antonino punta il dito contro Edoardo sostenendo che gli avrebbe dato una spallata. I nervi sono tesissimi nella casa e questa sera, 17 ottobre, molte di queste tematiche dovrebbero essere approfondite con il conduttore Alfonso Signorini.

Aggiornamenti sui protagonisti del GF Vip

Lunedì 17 ottobre sarà trasmessa un nuova puntata del GF Vip 7, e c'è curiosità per i temi che saranno affrontati.

In questi giorni, infatti, è accaduto di tutto nella casa e non sarà facile per gli autori scegliere di cosa parlare in diretta su Canale 5.

Un argomento che sembra ripresentarsi, è quello del "tutti contro uno". A un paio di settimane dal ritiro di Marco Bellavia, un'altra vippona sembra subire prese in giro e attacchi gratuiti da parte di quasi tutto il gruppo. La giovane Nikita, infatti, piange da giorni perché non si sente accettata da quasi la totalità dei coinquilini: gli unici con i quali la ragazza si sfoga, sono Amaurys, Luca e George.

Nel pomeriggio di domenica, provata dall'ennesima critica di Cristina (che ha invitato la compagna d'avventura a farsi un'analisi di coscienza perché sarebbe lei quella sbagliata se in tanti non la apprezzano), Pelizon ha chiesto ed ottenuto un colloquio con uno psicologo.

L'influencer si è assentata dalla casa per oltre un'ora (è stata in confessionale tutto il tempo) e quando è rientrata stava un po' meglio, ma i fan hanno notato che Elenoire continua a lanciarle occhiatacce da lontano.

Il 'mistero' della spallata al GF Vip

Un'altra cosa piuttosto seria che è accaduto nelle ultime ore, è l'accusa che Antonino ha lanciato ad Edoardo.

Chi segue il GF Vip 24 ore su 24, infatti, ha raccontato che Spinalbese ha puntato il dito contro Donnamaria dicendo che gli avrebbe dato una spallata in magazzino.

Il romano si è difeso smentendo immediatamente il coinquilino, ma tra i telespettatori c'è chi crede al parrucchiere.

Al momento, però, non è ancora stato trovato il filmato che dimostrerebbe la spinta del volto di Forum all'ex di Belen, quindi non ci sono prove a conferma del fatto che tutto ciò sarebbe accaduto realmente.

Tra i due, infatti, non corre buon sangue da giovedì scorso, quando Edoardo ha nominato Antonino facendolo andare su tutte le furie.

Come se non bastasse, Antonella ha flirtato proprio col bel ligure nei giorni in cui voleva far ingelosire Donnamaria, quindi l'astio tra i vipponi è aumentato anziché placarsi col passare delle ore.

Attesa per il televoto del GF Vip

Nel corso della puntata che Alfonso Signorini condurrà questa sera, alcune di queste tematiche dovrebbero essere affrontate. Molti fan, infatti, non apprezzano il comportamento che vipponi come Elenoire, Cristina e altri stanno avendo con Nikita (soprattutto dopo aver visto cosa è successo a Marco Bellavia all'inizio dell'edizione), e lo palesano con pungenti tweet.

"Fare branco con una ragazza che non ha fatto nulla e prenderla in giro, è la cosa più schifosa che si possa vedere in un reality", "Cristina cerca di farla sentire sbagliata, che scena di pessimo gusto", "Lei non fa la vittima ma si mette in un angolino e piange. Merita di essere immune e la preferita del pubblico", "Il solito gruppetto afferma che Nikita sta bene solo nelle case di tolleranza, che è pazza e che se si siedono accanto a lei porta male. Stufa di vedere questo bullismo reiterato in tv", questi sono alcuni dei commenti con i quali gli spettatori hanno denunciato cosa sta accadendo a Cinecittà.