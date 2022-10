Durante le puntate del Paradiso delle signore che stanno attualmente andando in onda, Maria si sta mostrando molto impegnata nella realizzazione di alcuni bozzetti. Flora, però, non è rimasta colpita dai lavori della ragazza. La reazione di Ravasi ha fatto si che Maria si buttasse giù riguardo a un possibile lavoro da stilista. Le anticipazioni delle prossime puntate, però, rivelano che invece che le cose cambieranno, tanto che Flora inizierà sentirsi minacciata dall'aspirante stilista.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Maria invitata al Circolo

Vito Lamantia verrà presentato allo staff del Paradiso come nuovo contabile. Sarà proprio quest'ultimo a rimanere affascinato da Maria quando la vedra al Circolo. La ragazza, però, non si accorgerà dell'interesse di Vito nei suoi confronti. Puglisi riceverà diversi complimenti per la realizzazione dell'abito della Baronessina Foppa, che sembrerà riscuotere un gran successo. Ovviamente per Adelaide sarà l'occasione perfetta per lodare Maria e denigrare Flora. Proprio quest'ultima inizierà a essere sofferente e ad avere paura che il suo futuro all'interno dell'atelier venga compromesso proprio dalla presenza di Puglisi.

Ravasi parlerà del suo stato d'animo a Umberto, che immediatamente si prodigherà per aiutarla.

Il banchiere parlerà con la Baronessa Foppa, chiedendole di assumere Maria all'interno della sua azienda. In questo modo Flora potrà continuare la sua carriera al Paradiso indisturbata.

Spoiler Il Paradiso delle signore: Maria non sa se accettare la proposta della Foppa

La proposta di lavoro fatta a Maria non passerà sicuramente inosservata agli occhi di Adelaide e Matilde, che da sempre si sono prodigate per supportare la ragazza.

Le due inizieranno a intuire la presenza di qualcosa di strano nell'offerta di lavoro della Baronessa. Al contempo Maria non saprà se accettare o meno. La ragazza dovrebbe andare a vivere in Costa Azzurra, qualora decidesse che la scelta migliore per lei sia quella di andare a lavorare per i Foppa. Sarà proprio il nuovo arrivato, Vito, a fornirle una risposta.

Quindi Maria potrebbe decidere di trasferirsi in Francia per lavoro.

Nel frattempo a Milano, dopo un lungo periodo di tempo, farà ritorno Anna. Marcello e Armando, poco prima del rientro della donna, scopriranno che ha raccontato delle menzogne a Salvo. In un primo momento i due terranno per sé le loro scoperte, ma successivamente riveleranno tutto a Salvatore. Amato vorrà dunque fare chiarezza sulla questione e, una volta tornata Anna, chiederà alla donna spiegazioni riguardo alla madre Caterina, mai andata a operarsi negli Stati Uniti come lei aveva detto.